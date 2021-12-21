Dövize endeksli Türk lirası mevduatının detayları belli oldu

21 Aralık 2021 Salı 14:09 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 14:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

"Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır."



"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı."

