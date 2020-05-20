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Ekonomi

DTÖ: Koronavirüs etkisiyle dünya ticareti daralıyor

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 'Mallar Ticareti Barometresi' Kovid-19 pandemisinin etkisiyle, ölçülmeye başlandığı 2016 yılından bu yana ilk kez daralma işaretleri veriyor.

DHA20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:04 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:05
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DTÖ'nün Çarşamba günü açıkladığı son verilere dayalı raporunda, ekonominin hemen tüm sektörlerini olumsuz etkileyen pandemi koşulları nedeniyle, küresel düzeyde mal ticareti bu yılın ilk yarısında "sert bir şekilde" düşecek.

WTO açıklamasına göre, Mallar Ticareti Barometresi 87.6 ile, Barometre'nin altı çizgisi olarak kabul edilen 100 düzeyinin oldukça altına gerilemiş dudrumda.

WTO, Barometre verilerinin, daha önce de açıklandığı gibi uluslararası ticaretin bu yıl yüzde 13 ile yüzde 32 arasında bir düzeyde daralacağına ilişkin öngörüleri doğrular nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Rapora göre, pandemi koşullarından en çok otomobil, konteyner taşımacılığı ve hava nakliyatı olumsuz etkilenirken, yalnızca elektronik ve tarımsal ürünler sektörleri istikrarını koruyor.

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