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Ekonomi

Ünlü yatırımcı Mobius: Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

Duayen yatırımcı Mark Mobius, yıllardır Türkiye'ye yatırım yaptığını, Türklerin zor koşullarda ayakta kalmayı başarabildiğini söyledi.

Bloomberg HT12 Kasım 2021 Cuma 17:34 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 17:36
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Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Bloomberg HT'ye verdiği özel röportajda enflasyon ortamından kripto paralara, gelişen ülkelerden Türkiye'ye birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Mobius röportajda enflasyon probleminin büyük bölümünü merkez bankalarının yarattığını söyledi. Mobius, "Enflasyon yukarı çıktığında faizleri artırmak iyi bir fikir değil" diye ekledi.

Mobius'un röportajında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

ABD'deki para arzı sadece son bir yılda yüzde 30'dan fazla arttı. İnsanların riske atacak çok parası var, kripto paralar bu şekilde ortaya çıktı

Ayı piyasaları genellikle kısa süreli olur. Para biriminin değerini düşünecek olursak hisse yatırımı yapmak daha iyi. İyimser olmak her zaman daha iyidir, her gün alım-satım yapmamak daha iyidir. S&P 500'ün çoğu, paralarının çoğunu gelişen piyasalardan kazanıyor.

"TÜRKLER NE OLURSA OLSUN HAYATTA KALIR"

Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden para kazanabiliyor. Sayıların yanı sıra her zaman şirketin kendi yönetimine de bakıyoruz.

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