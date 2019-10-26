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Düğmeye basıldı: Emekli maaşına intibak ayarı

SSK ve Bağ-Kur’luların intibak beklentisi sürerken, memur emeklilerinin talebi de Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) masasına taşınıyor. Talep hayata geçerse, kurum kaynaklı emekli maaş farkı, ilave ödemeyle kapatılacak.

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SSK ve Bağ-Kur’luların intibak beklentisi sürerken, memur emeklilerinin talebi de Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) masasına taşınıyor.
 
İNTİBAK İSTİYOR
 
Emeklilerin intibak beklentisi KPDK masasına taşındı. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşırken, memur emeklilerinin talebi de KPDK masasına geliyor.
 
MEMUR-SEN’İN TALEBİ
 
Memur-Sen’in KPDK’ya  emekliler için taşıyacağı taleplerden biri de intibak olacak. Bu konudaki beklenti; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce sunulan talep metninde de yer almıştı. Memur-Sen, “Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan düşük maaş sahiplerine, aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin” diyor.
 
SSK’LILARA DA UMUT OLUR
 
Eğer anlaşma sağlanırsa, kamuda aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar, ilave ödeme elde edecek. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği belirtiliyor.
 
(Güneş)

´Bulmaca Kulesi´ macerası sinemada devam ediyor

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