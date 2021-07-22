Düğün sezonu mobilya sektörünü de hareketlendirdi

AA 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:45

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla düğün ve nikah salonlarının yanı sıra mobilya esnafının da işleri açıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 162 bin metrekare alanda 92 mağazayla hizmet veren Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ni (MOBESKO) ziyaret eden tüketicilerin büyük kısmını, düğün hazırlığı yapan çiftler oluşturuyor.

MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul, AA muhabirine, Türkiye'nin İstanbul dışında en büyük mobilya çarşısı olduklarını söyledi.

Çarşının, tüketicilerin alışverişini güvenle yapabileceği ve aradıkları tüm markaları bir arada bulabileceği bir sosyal alan olduğunu anlatan Başoğul, Marmara Bölgesi'ndeki tüm illerden yoğun müşteri çektiklerini ifade etti.

Kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılmasının ardından işlerin hareketlendiğine işaret eden Başoğul, şöyle devam etti:

"Şu anda inanılmaz derecede düğüncü müşterimiz var. Alışveriş yapanların yüzde 75-80'i yeni evlenen müşterilerimiz. Evlenmek isteyenler gelip alışverişlerini yapıyor, ileriye dönük siparişlerini veriyorlar. Biz de yeni modellerimizi düğün alışverişi yapan müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. İstedikleri ürünleri hızlı şekilde temin edip müşterilerimize sıkıntı yaratmadan teslim etmek için uğraşıyoruz."

- "HERKESİN BÜTÇESİNE GÖRE ÜRÜNLERİMİZ MEVCUT"

Şenol Başoğul, evlenme hazırlığında olan çiftler için çeşitli kampanya ve düğün paketleri olduğunu belirterek, "Herkesin bütçesine göre ürünlerimiz mevcut. Modern tarzda oturma odası, yatak odası, yemek odası ve salon takımından oluşan bir setin fiyatı, 15 bin liradan başlayıp kalite ve tasarımına göre daha yüksek rakamlara çıkıyor." dedi.

Düğün hazırlığı yapan tüketicilere hızlı karar vermeleri tavsiyesinde bulunan Başoğul, "Mobilya temininde süre dar olduğu için kısa sürede kararlarını verip evlerine ve ölçülerine göre siparişlerini vermeleri gerekiyor. Stokta olmayan ürünlerin teslimi, 1 aydan başlayıp 45 güne kadar uzayabiliyor." ifadesini kullandı.

Başoğul, mobilya sektöründeki KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesinin hem müşteriler hem de esnafa önemli destek olduğunu vurguladı.

- "HER 3 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ İÇİN ÇEKİLİŞE KATILMA HAKKI VERİYORUZ"

MOBESKO'dan alışveriş yapan müşteriler için bir kampanya düzenlediklerine de değinen Başoğul, "Tüketicilerimiz için her 3 bin liralık alışverişe bir kupon veriyoruz. Bu kupon karşılığında çekilişimiz var. Temmuz sonunda bitiyor, ağustosta çekiliş yapacağız. Çekilişe katılan müşterilerimiz, sıfır kilometre bir otomobil ile 5'er adet kurutma makinesi, televizyon, cep telefonu ve tabletten birine sahip olma şansı bulacak." diye konuştu.

Başoğul, söz konusu kampanyayı her yıl düzenlediklerini anlatarak, "Geçen yıl pandemi nedeniyle yapamamıştık ama önceki sene yapılan çekilişe 10 bin kişi katılmıştı. Bu yıl düzenlenen çekilişe 15 ila 20 bin arasında katılım bekliyoruz." dedi.