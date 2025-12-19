İSTANBUL 14°C / 7°C
  • Dünya Bankası onayladı! Türkiye'ye genç istihdamı için 350 milyon avroluk destek
Dünya Bankası, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmasını hedefleyen “Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi”ne 350 milyon avro finansman sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında öğrenme ortamları iyileştirilecek, öğretmenlerin mesleki kapasitesi artırılacak.

19 Aralık 2025 Cuma 10:37
Dünya Bankası onayladı! Türkiye'ye genç istihdamı için 350 milyon avroluk destek
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre; Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullu finansman temin çalışmaları hız kesmiyor.

Bu kapsamda, "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi" Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından 350 milyon avro tutarında finansman sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek proje, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Projeyle öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve özel sektörle işbirliğinin artırılması yoluyla beceri kazanmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4,6 milyar dolar oldu.

- "ÜLKEMİZİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı ile Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şimşek, "Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek." dedi.

  • dünya bankası
  • eğitim
  • genç
  • istihdam
  • finansman

