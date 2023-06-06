İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,5129
  • EURO
    23,1797
  • ALTIN
    1357.81
  • BIST100
    5388.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı
Ekonomi

Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

Dünya Bankası, ABD ve büyük ekonomiye sahip diğer ülkelerin tahmin edilenden daha dirençli olduğunu göstermesinin etkisiyle 2023 küresel büyüme tahminini Ocak'ta açıkladığı yüzde 1.7'den yüzde 2.1'e yükseltirken, Türkiye ekonomisine yönelik Nisan'da açıkladığı 2024 için yüzde 4.3'lük büyüyeceğini tahmin etti.

6 Haziran 2023 Salı 17:30 - Güncelleme:
Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı
ABONE OL

Dünya Bankası özellikle işletme ve konut yatırımlarının azaltılması olmak üzere sıkı para politikasının devam eden etkilerini gerekçe göstererek, 2024 küresel büyüme tahminini Ocak ayında açıkladığı yüzde 2.7'den yüzde 2.4'e düşürdü.

Dünya bankası 2025 için küresel büyüme tahminini yüzde 3.0 olarak açıkladı.

Dünya Bankası'nın bugün yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 4.3 büyüyeceği, makroekonomik politikalarda normalleşme olacağı, para politikasının sıkılaştırılacağı ve iç talebin önemli bir unsur olmaya devam edeceği tahmin edildi.

Dünya Bankası 6 Nisan'daki raporunda Türk ekonomisinin 2023'te yüzde 3.2, 2024 ile 2025 yıllarında ortalama yüzde 4.2 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.