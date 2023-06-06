Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

Dünya Bankası özellikle işletme ve konut yatırımlarının azaltılması olmak üzere sıkı para politikasının devam eden etkilerini gerekçe göstererek, 2024 küresel büyüme tahminini Ocak ayında açıkladığı yüzde 2.7'den yüzde 2.4'e düşürdü.

Dünya bankası 2025 için küresel büyüme tahminini yüzde 3.0 olarak açıkladı.

Dünya Bankası'nın bugün yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 4.3 büyüyeceği, makroekonomik politikalarda normalleşme olacağı, para politikasının sıkılaştırılacağı ve iç talebin önemli bir unsur olmaya devam edeceği tahmin edildi.

Dünya Bankası 6 Nisan'daki raporunda Türk ekonomisinin 2023'te yüzde 3.2, 2024 ile 2025 yıllarında ortalama yüzde 4.2 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.