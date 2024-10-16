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Ekonomi

Dünya Bankası yeni adımlarını açıkladı

Dünya Bankası kredi verme kapasitesini artıracak ve alınan kredileri daha uygun fiyatlı hale getirecek finansal önlemleri duyurdu.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 07:25 - Güncelleme:
Dünya Bankası yeni adımlarını açıkladı
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Dünya Bankasından yapılan açıklamada, asgari öz kaynak-kredi oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldüğü ve 30 milyar dolar daha fazla ek finansman sağlanacağı belirtildi.

Hizmet verilen ülkelere daha iyi bir ortak olma çabasıyla, borçların daha kolay geri ödenebilmesi için bazı ücretlerin kaldırıldığı bildirilen açıklamada, küçük ülkelere verilen krediler için daha az ücret alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu adımlar bir araya geldiğinde, Dünya Bankası kredilerini almanın daha kolay, geri ödemenin daha ucuz olacağı vurgulandı.

Dünya Bankasının önceki reformlarına da işaret edilen açıklamada, yeni adımların önceki reformlarla birleştiğinde 10 yıl içinde 150 milyar dolardan fazla ek finansmana olanak sağlayabileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, bu yeni finansal önlemlerin kredi verme kapasitelerini artıracağını kaydetti.

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