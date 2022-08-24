Dünya basınında Türkiye şaşkınlığı: Ankara, dünyanın bilmediği bir şeyi biliyor olabilir

Asya basınında "Türkiye Ukrayna'da barışı nasıl sağlamayı planlıyor?" başlıklı çarpıcı bir makale yazısı yayınlandı.

Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya dikkat çekilen yazıda, şu ifadeler yer aldı;



Ukrayna'daki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, bazıları silahların susması ve inşaat çalışmalarının başlamasıyla neler olacağını şimdiden merak ediyor. Temmuz ayında, Ukrayna başbakanı ülkenin harap olmuş şehirlerini, kasabalarını ve altyapısını yeniden inşa etmenin 750 milyar ABD Dolarına mal olacağını tahmin etmişti .

Türkiye, özellikle hem Moskova hem de Kiev ile iyi bağlarını korumayı başarırsa, çatışmanın en büyük mali kazananlarından biri olacak. Rusya, Ukrayna'da askeri operasyonunu başlattığından beri Türkiye, kendisini çatışmada arabulucu olarak göstermeye çalıştı.

Mart ayında İstanbul'da Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda Rusya, birliklerini Kiev çevresinden, Çernihiv ve Sumi'nin kuzeydoğu bölgelerinden çekmişti. Temmuz ayında İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcileri, Karadeniz üzerinden milyonlarca ton tahılın ihracına yönelik bir anlaşma imzaladı.

TÜRKİYE, UKRAYNA'NIN İNŞASINDA ÖNEMLİ BİR OYNAYACAK

Ankara'nın artık Ukrayna ve Rusya'dan daha düşük fiyatlarla tahıl satın alabildiği göz önüne alındığında, anlaşmanın Türk ekonomisi üzerinde de olumlu bir etkisi oldu.

Türkiye'nin artık Karadeniz bölgesindeki konumunu iyileştirmeyi hedeflediği belirtilen yazıda Türkiye'nin Ukrayna'nın inşasında önemli bir oynayacağı vurgulandı.

"Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov tarafından 18 Ağustos'ta Lviv'de imzalanan mutabakat zaptı'na göre Türkiye, ülkenin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacak. Türk şirketlerinin Bucha ve Irpin'i Kiev'e bağlayan Romanivka köyündeki köprüyü yeniden inşa etmesi bekleniyor."

İmzalanan anlaşmanın güçlü bir mesaj olduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN BİLMEDİĞİ BİR ŞEYİ BİLİYOR OLABİLİR"

Yeniden inşa sürecinin Moskova ve Kiev ateşkes anlaşması imzalamadan önce gerçekleşmesinin Rusya'nın Ukrayna başkentini ele geçirme planlarından vazgeçtiğinin açık bir işareti olacağına dikkat çekildi. Ukrayna'da kurulacak İHA fabrikasına işaret eden yazıda, "Ukrayna'nın duyurduğu gibi Baykar ülkede İHA fabrikası kurarsa bu, Ankara'nın dünyanın geri kalanının bilmediği bir şeyi bildiğinin bir başka göstergesidir" ifadeleri yer aldı.

"Ankara, Ukrayna ile askeri işbirliğinin Kremlin ile ilişkileri etkilemeyeceğinin gayet farkında. Rusya'nın Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar İHA'larını satmasını engellemeye çalışmadığı gerçeği, Ankara'nın Moskova üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor. Batı'dan izole olan Rusya, Türkiye'yi bir geçiş merkezi olarak kullanıyor ve Ankara ile ekonomik işbirliğini aktif olarak artırıyor."