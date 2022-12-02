Dünya devi bir ilkin peşinde! ''ZEROe'' 2035'te hidrojen ile havalanacak

Avrupa merkezli çok uluslu bir havacılık şirketi, Airbus, hidrojenle çalışan bir yakıt hücresi motoru geliştiriyor. Tahrik sistemi, 2035 yılına kadar hizmete girecek sıfır emisyonlu uçağı donatmak için potansiyel çözümlerden biri olarak değerlendiriliyor.

A380 MSN1 GELECEĞİN PETROLÜ İÇİN HAZIRLANIYOR

Airbus, on yılın ortalarına doğru ZEROe gösteri uçağında bu yakıt hücreli motor mimarisini yerde ve uçuşta test etmeye başlayacak. Yeni hidrojen teknolojileri için A380 MSN1 uçuş testi uçağı, şu anda sıvı hidrojen tanklarını ve ilgili dağıtım sistemlerini taşıyacak şekilde değiştiriliyor.

2035TE HİZMETE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Airbus Sıfır Emisyonlu Uçak Başkan Yardımcısı Glenn Llewellyn,

"Yakıt hücreleri, sıfır emisyon hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak potansiyel bir çözümdür ve sıfır emisyonlu bir uçağın 2035'te hizmete girmesi için uygun ve uygulanabilir olup olmadığını anlamak için bu teknolojiyi geliştirmeye ve test etmeye odaklandık.

Ölçekte ve teknoloji hedeflerine ulaşılırsa, yakıt hücreli motorlar yaklaşık 1.000 deniz mili menzile sahip yüz yolcu uçağına güç sağlayabilir. Bu teknolojiye yatırım yapmaya devam ederek, 2027-2028 döneminde geliştirmeyi planladığımız gelecekteki ZEROe uçağımızın mimarisine ilişkin kararlarımızı şekillendirecek ek seçenekler sunuyoruz."

EN UMUT VERİCİ ALTERNATİF

Airbus, hidrojeni sıfır emisyonlu bir uçağa güç sağlamak için en umut verici alternatiflerden biri olarak tanımladı çünkü yenilenebilir enerjiden üretildiğinde karbondioksit yaymıyor ve en önemli yan ürünleri su.

Hidrojenin uçak tahriki için bir güç kaynağı olarak kullanılabilmesinin iki yolu vardır. Birincisi, bir gaz türbininde hidrojen yanması yoluyla, ikincisi, bir pervaneli motora güç sağlamak amacıyla hidrojeni elektriğe dönüştürmek için yakıt hücreleri kullanılarak. Bir hidrojen gazı türbini, hibrit elektrik mimarisinde piller yerine yakıt hücreleriyle de birleştirilebilir.

HEDEF DÜNYANIN İLK SIFIR EMİSYONLU TİCARİ UÇAĞI

Airbus, toplu olarak "ZEROe" olarak bilinen ve 2035 yılına kadar hizmete girebilecek dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçağını tanımlamaya yardımcı olan birkaç olası uçak konseptini açıkladı. Bu kavramlar çeşitli boyut kategorilerini, aerodinamik düzenleri ve tahrik sistemi mimarilerini keşfederken Hepsinin ortak bir yanı var: Hidrojen yakıtlı olmaları. Üç tanesi gaz türbinlerini çalıştırmak için hidrojen yanmasını kullanan motorlara sahip - bugün turbofanların ve turbopropların gazyağı yakma yöntemine benzer, ancak ikincisinin CO 2 ve partikül emisyonları yok.

Bu arada, yüksek kanatlı 100 koltuklu bir bölgesel yolcu uçağını temsil eden dördüncü bir ZEROe konsept uçağı, motor bölmelerine bağlı altı adet sekiz kanatlı pervaneye sahiptir.

Dıştan turboprop güç santrallerine benzese de, bu bölmeler aslında elektrik motorlarına güç sağlamak için elektro-kimyasal bir reaksiyonun sonucu olarak elektrik üreten hidrojen yakıt hücrelerini içerir. Bu bağlamda Airbus, bu on yılın ortalarına kadar, yani 2026 civarında uçuşta test edilebilecek, tamamen çalışan bir megavat sınıfı yakıt hücreli motor ve gösterici gerçekleştirmek için fizibilite çalışmaları ve laboratuvar testleri yürütüyor.

STAR GAZETESİ