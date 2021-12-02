Dünya devi Çin'e yatırımdan vazgeçip Türkiye'yi tercih etti! Çarpıcı açıklama

AA 2 Aralık 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:40

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Ancak sadece bu ülkede yatırım yapmak için değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde beraber yatırıma yönelik de birtakım şeyler var. Dolayısıyla bu çok önemli bir fırsat ve bu fırsatı daha çok çalışarak yakalamalıyız." dedi.

Gaiani, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İtalya tarafından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye, "İtalya Yıldız Şövalyesi Devlet Nişanı" verildiğini anımsatan Gaiani, "Bu nişanla tabii ki öncelikle ikili ilişkilerde Türkiye'nin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu göstermek istiyoruz. Ama aynı zamanda da günbegün bize ne kadar yardımcı olduğunu, ne kadar dayanışma içerisinde olduğunu ve aynı zamanda da bu pandemide gerçekten bize çok büyük bir yardım eli uzattığını söylemek istiyoruz ve bunun için verdik bu nişanı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Gaiani, 2020 yılında Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olarak İtalya'nın, Türkiye'de yatırım yapan en büyük dış yatırımcı ülke olduğunu aktardı.

- "İTALYAN FİRMALARIN İLGİSİ SADECE YATIRIM YAPMAKLA İLGİLİ DEĞİL"

Salgın döneminde uzun tedarik zincirleri oluşturmanın sorunlu olabildiğini belirten Gaiani, şunları söyledi:

"Dolayısıyla İtalya'yla Türkiye arasındaki mesafe çok kısa ve üretim zinciri gerçekten bu bağlamda daha da kısaltılabilir. Tabii ki Türk Hava Yolları'nın da buna çok büyük bir katkısı var. Çünkü gerçekten iki ülke arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor. Gidiş-gelişleri kolaylaştırıyor. Ve evet büyük bir ilgi var İtalyan şirketler tarafından buraya yatırım yapmak için. Ancak sadece bu ülkede yatırım yapmak için değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde beraber yatırıma yönelik de birtakım şeyler de var. Dolayısıyla bu çok önemli bir fırsat ve bu fırsatı daha çok çalışarak yakalamalıyız. Her birimiz ilişkilerin daha da geliştirilmesi için de katkıda bulunmalıyız."

- BİANCHİ FİRMASININ TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMASI

Gaiani, Bianchi firmasının Çin'e yapacağı yatırımdan vazgeçip Türkiye'de yatırım kararı alması yönündeki duyumlara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Evet bu sizin dediğiniz, ben az önce de tedarik zincirinden bahsediyordum, gerçekten bu noktada en güzel örneklerinden bir tanesi. Çünkü daha evvel de dediğim gibi Türkiye lojistik olarak İtalya'ya çok yakın bir ülke ve burada çok büyük teknolojiler var, dijitalizasyon çok yüksek ve makul fiyatlarda bir iş gücü var. Genç bir nüfusu var, eğitimli bir nüfusu var. Yani dolayısıyla Türkiye, birtakım şeyleri yerine getirebilecek bütün potansiyele, bütün her şeye sahip."

- İTALYA-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Öte yandan, Türkiye'de çeşitli sektörlerde 1.500'e yakın İtalyan firması faaliyet gösteriyor. Son 10 yılda İtalya'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım miktarı ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Önemli iki ticaret ortağı olan İtalya ve Türkiye'nin ticaret hacmi son 12 ayda yaklaşık 22 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl, 977 milyon dolarlık yatırımla İtalya, Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu. Türkiye ve İtalya, salgın öncesinde 20 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın ülke profili raporuna göre, Türkiye'nin İtalya'ya yakın olması ve komşu olduğu pazarlara girebilmek için önemli bir merkez oluşturması Türkiye'yi, İtalya için önemli bir yatırım ve ticaret ortağı haline getiriyor. Avrupa Birliği'nin en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin birbirini tamamlar nitelikte olduğu görülüyor.

Tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri, İtalyan firmalarının iş birliğine son derece açıkken, bu sektörlerin yanı sıra ambalaj, madencilik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, güvenlik sistemleri, mücevherat, haberleşme, mühendislik, lojistik, metal işleme, gemi inşa, enerji, ulaştırma, çevre projeleri, savunma sanayi, sağlık, finansal hizmetler ve turizm sektörleri de işbirliği potansiyelinde öne çıkıyor.

