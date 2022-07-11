Dünya devi duyurdu: Türkiye'nin payı çok büyük

Opel açıklamasına göre, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Opel, mobilite alanındaki başarısını hedef yükselterek sürdürüyor. Global çapta yakalanan başarı içerisinde Türkiye'nin payı ise oldukça büyük. Opel Türkiye, Opel pazarları içerisinde 5. sıraya yükseldi ve "Her alanda ilk 5'" mottosu doğrultusunda önemli bir adım attı.

Geçen ay görevine başlayan Opel CEO'su Florian Huettl, ilk pazar ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel CEO'su Huettl, başarının yalnızca rakamlarla kısıtlı olmadığını, global Opel dünyası içerisinde Türkiye'nin çok daha önemli bir rolü bulunduğunu belirtti.

Huettl, "Türkiye'yi Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bizim ana pazarlarımızdan biri olarak görüyorum. Global çapta yakaladığımız büyüme trendi ve başarılı grafikte kuşkusuz ki Türkiye'nin payı çok büyük. Türkiye, yılın ilk yarısında satış hacmini artırarak Opel ülkeleri arasında 5. sırada yer alma hedefini gerçekleştirdi. Ancak söz konusu 'ana pazar' söylemini, yalnızca satış rakamları için değil, kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke olarak açmak doğru olur. Türkiye, bizim 3. ana pazarımız." ifadelerini kullandı.

- "2024 YILINDA TÜM OPEL MODELLERİNİN BİR ELEKTRİKLİ VERSİYONU OLACAK"

Opel Türkiye'nin satış rakamları ve büyüme trendinin giderek hızlandığını belirten Huettl, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarında satış hacmimiz pandemi ve çip krizine rağmen yüzde 15 artarak 17 bin adet seviyelerine geldi. Bu yılın ocak-haziran dönemine baktığımızda, bu süreçte binek pazar payımızı yüzde 5,2'ye, toplam pazar payımızı ise yüzde 4,7'ye yükselttik. Açıkçası, bu büyümenin sürdürülebilir olmasını diliyorum ve bunu sağlamak için heyecan verici ürünler kadar müşteri memnuniyetinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da yüzde 98,5 müşteri memnuniyeti ile iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebilirim."

Huettl, elektrikli dönüşümde Opel markasının bu dönüşümün öncülerinden biri olarak çok önemli bir rol üstleneceğini vurgulayarak, "Halihazırda elektrifikasyon konusunda çok ciddi adımlar atmış durumdayız. Şu anda 12 farklı elektrikli modelimizin yanı sıra yüzde 100 elektrikli ticari araç modellerimizle de öncü rol üstleniyoruz. 2024 yılında tüm Opel modellerinin bir elektrikli versiyonu olacak ve 2028 için hedefimiz, Avrupa'da Opel'in tamamen elektrikli modellerle satışa sunulacak bir konumda olması. Türkiye de bizim bu gelişimde ön planda tuttuğumuz ülkelerden biri. Elektrikli modellerimiz de bu hedefler çerçevesinde Türkiye pazarındaki yerini alacak." ifadelerini kullandı.