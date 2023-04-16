Dünya devi kararını duyurdu! Geleceğin yakıtını üretecek

Şirketten yapılan açıklamada, Yangzı Nehri deltasında Sucou şehrinde kurulan tesisin bölgedeki gelişkin hidrojen altyapısı ve havacılık sektörü tedarik zincirinden yaralanarak, bu alanlardaki araştırmalara odaklanacağı belirtildi.

Merkezde imalattaki yenilik, hidrojen altyapısı, kabin deneyimi ve yeni teknolojiler alanında araştırmalar yürütüleceği kaydedilen açıklamada, yeni kurulan tesisin Airbus'ın ülkedeki yatırım ve faaliyetlerini geliştirme ve "Çin'in güvenilir ortağı olma" doğrultusuna bağlılığını teyit ettiği vurgulandı.

Airbus Teknik İşler Koordinatörü Sabine Klauke, açılışta yaptığı açıklamada, Çin'in giderek büyüyen havacılık pazarının yanı sıra farklı alanlarda teknolojik avantajlar sunduğuna işaret ederek, "Airbus, Çin'de ortaklarıyla birlikte yeni teknolojilerin geliştirilmesi, alternatif yakıtlar dahil farklı kaynakların keşfedilmesi ve daha sürdürülebilir bir havacılık sektörü için hidrojen ekosistemin oluşturulması için çalışacak." dedi.

Klauke, "Yeni tesisin açılması Airbus'ın Çin'deki yatırım yapma ve ülkedeki ayak izini daha fazla geliştirerek Çin'in güvenilir ortağı olma hedefine bağlılığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Airbus, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin'i ziyaretinde varılan anlaşmayla, Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıklamıştı.

2008'de faaliyete başlayan "Asya Son Montaj Hattı" (FALA) adlı tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320'lerin yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor.

Çin'in kamuya ait "üç büyük" hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti.



Macron'un ziyaretinde Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirilmişti.