Dünya devi kararını verdi: Türkiye'de tanıtacağız

Globelde birçok ülkede satışlar düşerken, ülkemizde satış adetleri ve pazar payı yükselen Citroen hızlı bir büyüme içinde. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Citroën CEO'su Vincent Cobée, önemli açıklamalarda bulundu.

"Gelişimin asıl nedeni Citroën Türkiye'nin performansı" açıklaması yapan CEO, "Türkiye'de Selen Alkım yönetimindeki ekip, Hem hacim hem pazar payı olarak büyümeyi başardı. O yüzden buradayım. Ben onları tebrik etmek, kutlamak için ve performanslarına desteğimi de vermek için buradayım. Ami'yi ilk etapta Türkiye'ye lanse etmeyi planlamıyorduk. Ancak Türkiye'deki ekibin tutkusu karşısında yerel operasyonlarla yaptığımız konuşmalar sonrası bunu gerçekleştirdik. Bizlerle konuşuyorlar ve bize haksızsınız, yapılması gereken doğru şey budur diyebiliyorlar. Umuyorum ki bu konuda başarılı olacağız" dedi. "Türkiye, muhtemelen Citroën'in dünya çapındaki en büyük 5 pazarından bir tanesi olma potansiyeline sahip. Hedefimiz bunu başarmak" diye konuşan CEO, "Türkiye'de eylül ayından itibaren elektrikli C4 modelini satmaya başlayacağız" açıklaması yaptı.

DÜNYA BASINI GELİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, "Bu yaz aylarında Citroen'in global bir yeni model tanıtımını Türkiye'de yapacağız" açıklaması yapan Vincent Cobée, "Dünya basını Türkiye'ye gelip, modeli Türkiye'de kullanacak. Neden burada yapacağız? Burası birçok medeniyetin doğum noktası, beşiği. Ancak yalnızca bununla kalmıyor, aynı zamanda büyük performansların olduğu bir nokta olduğu için lansmanı burada yapacağız. Burada lanse edeceğimiz araç tam olarak Türkiye pazarına uygun bir araç olacak. Bununla birlikte aslında tüm Akdeniz havzasına, Avrupa'yla, Kuzey Afrika'yla Türkiye'ye ve etrafındaki pazarlara uygun bir araç olacak. Dolayısıyla belki bu şekilde Türk pazarının özüne yanıt vermiş olacağız" dedi.