Dünya devi kararını verdi: Yeni yatırımı Türkiye'ye yapacağız

Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Türkiye'nin konumunun kendilerine stratejik avantaj sağladığını söyledi. Bloomberg HT'nin sorularını cevaplayan Evans, "Beş yıl önce geldiğimizde Trendyol epey küçüktü. Biz yönetim ekibine ve spesifik iş fırsatlarına yoğunlaştık o yüzden Trendyol'u tercih ettik." dedi.

Trendyol'un geldiği noktanın sadece Türkiye için bir başarı hikayesi olmadığını kaydeden Evans, uluslararası operasyonları da oldukça büyüttüklerini aktardı.

'KAYDA DEĞER PLANLARIMIZ VAR '

Dünyanın birçok yerinde iş yaptıklarını vurgulayan Evans, "Avrupa işlerimizi de geliştirdikçe Türkiye çok doğal bir lokasyon olarak karşımıza çıktı. Kayda değer planlarımız var Orta Doğu için ve Avrupa için de önemli adımlar attık. 4-5 yıl önce mütevazı şekilde iddialıyken şimdi Avrupa için iddialı şekilde tevazuyu koruyoruz. Biz kendimizi nasıl konumlandırıyoruz, stratejik olarak dünyanın bu kısmında Orta Doğu ve Avrupa'da nasıl büyütüyoruz diye bakıyoruz. Biz burada üretim yapabilir miyiz sorusu da stratejik kilit bir nokta. Bu noktada coğrafi konumu, hem Avrupa hem Orta Doğu'ya yakınlık çok önemli. Türk ürünlerini de kullanıyoruz ve bu da bize diğer e-ticaret oyuncularının çok da sahip olmadığı bir avantaj sağlıyor." dedi.

Evans, globalleşme hedeflerinin bir kısmında merkeziyetçi bir karar mekanizmasının yer aldığını söyledi ve ekledi: 'Şu anda Trendyol'da çalışan hiç Çinli yok. Çok önemli kararları Türkler alıyor. Ben yönetim kurulundayım ama sermaye, teknoloji ve operasyonla ilgili konularda karar verirken kilit nokta bunu globalleştirmek.'

"DÜZENLEMELER ZAMAN İÇERİSİNDE GELİŞİYOR"

1 Ocak'ta yürürlüğe giren e-ticaret yasasına da değinen Evans şöyle konuştu: 'Rekabet iyi bir şey. E-ticaret rekabetinin e-ticaret şartlarına göre düzenlenmesi doğal bir süreç. Tüm alanlardaki mevzuat düzenlemelerinin tanım gereği, hiçbirinin mükemmel olmadığını görüyoruz. Herkese eşit bir katılım oranı sağlaması lazım düzenlemelerin. İlk etapta bunlar mükemmel olmuyor ancak zamanda güncellenerek mükemmelleşiyor.'

"RAKİPLERİMİZDEN BİR ŞEY ÖĞRENMEK BİZİM İŞİMİZİ DE GELİŞTİRİYOR"

Evans 'Rekabetle de başa çıkmamız lazım ve kendimizi nasıl farklılaştırabileceğimize bakmamız lazım. 5 yıl önce Türkiye'ye ilk girdiğimizde küçük bir pazarda az sayıda rakip vardı. Şimdi rakipler büyüdü ancak rekabet iyidir biz rakiplerimizden öğreniyoruz. Bu da bizim uluslararası stratejimizi belirlerken önemli' ifadesini kullandı.

Ankara'daki ziyaretlerine de değinen Evans 'Ankara'da ziyaretlerde bulunmak ve çok kısa zaman içerisinde birçok kişiyle görüşebilmek verimli oldu. Çok da iyi görüşmeler geçirdik. Çok teşvik edici ve yapıcı ziyaretler oldu. Trendyol'un Türk hükümetinden ciddi destek alacağını gördüm. Bu toplantılar ve görüşmeler benim Trendyol'a yatırım konusunda doğru karar aldığımı görmemi sağladı. Ve yeni yatırımı da Türkiye'ye yapmamız konusunda ikna etti' ifadesini kullandı.

"İŞLETMELERİN İŞLERİNİ BÜYÜTMESİNİ MÜMKÜN KILMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Evans uygulamalar konusunda da şunları söyledi: 'Bence SuperApp'ler konusunda karışıklık var. Çin'de tek bir süper aplikasyon olması gerekliliğine inanılıyordu. Ancak çoklu aplikasyonların olması gereken bir yapıya dönüşülmesi gerektiğine karar veriliyor artık. Çünkü tüketici farklı kararlar almayı tercih ediyor. Tüm beklentileri tek bir uygulamada birleştirmek çok zor. Süper uygulamalar çok kafa karıştırıcı bir terminoloji. Tüccarlar ve tüketicilerin ne istediğine bakarak onlara özel olarak bunları farklı uygulamalarla sunmalıyız. Eğer biz tüketicinin arzularını ve hayallerini tek bir uygulama ile karşılayabileceğimizi görürsek öyle yapacağız. Ancak bölmemiz gerekirse buna da açığız'

"KÜÇÜK İŞLETMELER YEREL ORTAMIN DIŞINA ÇIKAMIYORDU, E-TİCARETİN FAYDASI BU OLDU"

E-ticaretin küçük işletmelerin yerel ortamın dışına çıkmasını sağladığını kaydeden Evans, 'Tarihsel olarak baktığımızda özellikle küçük işletmeler bu kaynaklara sahip olamıyordu ve yerel ortamın dışına çıkamıyorlardı. e-ticaretin küçük işletmelere verdiği kolaylık bu. Global pazarlara açılabilme imkanı, fiziksel yerine dijital olarak birçok farklı işlemi yapabilmelerine yardımcı oluyoruz. Bizim platform üzerinde 300 binin üzerinde satıcımız var. Herkesin arzusu işini daha da büyütmek. Biz de bunu mümkün kılıyoruz" dedi.