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Ekonomi

Dünya devi Mitsubishi Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı

Japon devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon liralık yatırım yapma kararı aldı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:26 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:52
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Dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi şirketlerinden Japon devi Mitsubishi, Türkiye'ye yatırım kararı aldı.

Yeni yatırım, şirketin yeni tanıtımını yaptığı havadan suya ısı pompası (ATW) teknolojisi üzerine olacak Şu anda Manisa'daki üretimde yapılan yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesi yeni yatırımla 1 milyon adede ulaşacak. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, yeni üretim Ağustos 2022'de faaliyete başlayacak.

Manisa'da kurulan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle kurulan anisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Tesiste şu anda 160 kişi çalışıyor.

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