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Ekonomi

Dünya devi MSC Cruises Türkiye'ye geri dönüyor

MSC Cruises, 2021 yaz sezonunda , 2 gemi ile Türkiye limanlarına geri dönüyor.

18.12.2019  07:25 - Güncelleme: 18.12.2019  07:25
Ege&Adriyatik ve Doğu Akdeniz programlarını gerçekleştirecek olan gemiler ile hem İstanbul hem de Kuşadası, şirketin seyahat programında önemli birer iniş ve biniş limanı olarak belirlendi. 
 
MSC Fantasia, 25’er kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Lirica sezon boyunca 23 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek.
 
Gemi bu sürede Türkiye’ye ortalama 212.000 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10.000 misafiri ağırlayacak. 
 
MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, “Türkiye’ye geri dönmekten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Türkiye’ye yolcu getirdiğimiz dönemlerde, genel satış acentesi olarak faaliyet gösterirken, Şubat 2018 itibariyle oluşumumuzu MSC ofisi olarak yeniden yapılandırarak, Türkiye pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi başardık. 2021 yazdöneminde, İstanbul ve Kuşadası’nı da kapsayan programlarında, hep birlikte başarılı bir yıl geçireceğiz” dedi.

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