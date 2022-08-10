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Ekonomi

Dünya devi Türkiye'nin kapısını çaldı! Rotayı ABD'den çevirdiler

Rus Novatek şirketinin Arctic LNG 2 projesinin birinci hattına enerji temini için Türk Karpowership firmasından yüzer termik elektrik santrali sipariş edeceği belirtildi. Novatek, ABD tarafının kararı sonrası ortaya çıkan bu sorunu çözmek için Türk Karpowership şirketinden 300-400 MW kapasiteli yüzer termik elektrik santrali sipariş etmeye karar verdi.

Sputnik Türkiye10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
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Kommersant'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Amerikan Baker Hughes şirketinin yaptırımlar nedeniyle gaz sıvılaştırma ve hatlara elektrik temini için gereken gaz türbinlerini sağlamayı reddetmesi Novatek şirketinin rotasını Türkiye'ye çevirmesine yol açtı.

Novatek, ABD tarafının kararı sonrası ortaya çıkan bu sorunu çözmek için Türk Karpowership şirketinden 300-400 MW kapasiteli yüzer termik elektrik santrali sipariş etmeye karar verdi.

Karpowership'in yüzer santrali ne zaman tedarik edeceğinin henüz belli olmadığını söyleyen kaynaklar, bu yöntemin ikinci ve üçüncü hatlar için de uygulanmasının muhtemel olduğunu kaydetti. Karadeniz Holding bünyesindeki Karpowership, dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali operatörlerinden biri konumunda yer alıyor.

  • Novatek
  • Kommersant
  • enerji
  • santral

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