Dünya devi Türkiye'yi seçti!

AA 21 Mart 2022 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:59

Opontia'nın açıklamasına göre, Türk girişimci Turan Poturna tarafından kurulan ve Avrupa'nın en çok satan yaşlanma karşıtı yastık markası olan Beauty Pillow, şirketin dünyada satın aldığı altıncı marka oldu. Opontia, yılın ilk yarısında satın alacağı markalara 62 milyon dolarlık kaynak ayırdı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Opontia Türkiye Genel Müdürü Yaman Alp Ungan, ana pazarlarının Doğu Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin marka yaratma gücü, e-ticarette pazaryeri çeşitliliği, genç nüfusu, yüksek e-ticaret penetrasyonuyla bu bölgedeki değerli ülkelerden olduğunu kaydeden Ungan, "Opontia'nın yılın ilk yarısı için ayırdığı 62 milyon dolar tutarındaki yatırım kaynağından en büyük payı Türkiye'ye getirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, yılın ilk yarısında Türkiye'den 15 e-ticaret markasını Opontia'nın global çatısı altına sokmak." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'NİN E-İHRACAT GELİRİNİ ARTIRACAĞIZ"

Yaman Alp Ungan, Türkiye'deki satın almalarda özellikle kozmetik, bebek ürünleri, oyuncak, ev tekstili ve gıda takviyesi markalarına öncelik verdiklerini ancak sektör ayrımı da yapmadıklarını bildirdi.

Ungan, "Ana kriterimiz, markanın cirosunun yüzde 70'ini pazaryeri ya da kendi e-ticaret sitesinden elde etmesi. Bununla birlikte markanın en az 3 milyon TL FAVÖK'e sahip olmasını ve FAVÖK marjının en az yüzde 25 olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de satılan ya da yurt dışı pazarlara kısmen açılabilmiş bir markayı, iki haftada Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına açabildiklerini aktaran Ungan, bu yetkinlik sayesinde Türkiye'nin e-ihracat gelirini artıracaklarına inandıklarını vurguladı.

Beauty Pillow markasının kurucusu Turan Poturna da Opontia ile el sıkışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Opontia'nın yaptığı satın almaları, Türkiye'de yeni marka yaratımını teşvik etmesi ve e-ticaret pazarını büyütmesi açısından çok önemli buluyorum. e-ticarette güzel bir marka kurup doğru pazarlama stratejilerini uyguladığınızdan hızla büyüyorsunuz. Beauty Pillow, bugün 130 farklı ülkeden sipariş alan ve dünyanın en çok satan yaşlanma karşıtı yastık markalarından biri haline geldi. Ancak daha hızlı ölçeklenmek, markayı dünyada hak ettiği konuma getirmek için bir yatırımcıya muhakkak ihtiyaç oluyor. Biz de Opontia ile anlaştık. Bir yandan Beauty Pillow'un dünya pazarlarında rekabet ettiğini görmekten gurur duyacağım; diğer yandan yeni bir e-ticaret markası yaratmak için çalışmalara başladım."