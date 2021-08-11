11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:08 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:08

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan üretim tesisinde üretime geçti. 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12 bin metrekarelik üretim üssü Vivo'nun 7'nci global üretim tesisi olacak.

Yılda yaklaşık 5 milyon adet mobil donanımın üretilmesi planlanan tesisin 3 yıl içerisinde 2 bin kişiye iş imkanı sağlaması planlanıyor.

2.399 LİRAYA SATIŞTA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, "İlk olarak giriş segmentindeki Y11s ve Y20 modellerimizin üretimini bu fabrikada tamamladık. Aynı zamanda bu dev adımla Türkiye'de istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok heyecanlı ve gururluyuz" ifadelerini kullandı. Vivo Türkiye Üretim Direktörü Gavin Wang de, "Yerel üretimle de Türk kullanıcılara yenilikçi teknolojiye daha kolay erişim imkanı sağlıyor" dedi. İlk üretilen modeller Y11s ve Y20 oldu.

Y11s, 6.51 inç ekran boyutuna ve HD+ çözünürlük sunan Halo FullView™ ekrana sahip. Bu ekrandaki selfie kamerası ise son kullanıcılara 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Y11s'in fiyatı ise 2.399 TL. Y20 modeli ise 6.51 inç Halo Çerçevesiz Ekran, 20:9'luk uzatılmış en boy oranına ve HD+ (1600 x 720) çözünürlüğe sahip. Telefonun fiyatı ise 2.599 TL