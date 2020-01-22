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Ekonomi

Dünya otomobil devinden 'Türkiye' açıklaması! Sinyali verdi

PSA Grubu ve Fiat Chrysler (FCA) birleşmesi hakkında değerlendirmede bulunan PSA Türkiye Genel Müdürü Olivier Cornuaille, Fransız üreticinin Türkiye'de üretimi değerlendirebileceğini söyledi.

22.01.2020  09:39 - Güncelleme: 22.01.2020  09:39

Citroen’in yıl sonu değerlendirme toplantısında 2019’a ilişkin bazı veriler paylaşan PSA Türkiye Genel Müdürü Olivier Cornuaille, grubun Türkiye stratejisi ve Türkiye otomotiv pazarı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Cornuaille, Citroen’in 2019 yılında daralan Türkiye otomotiv pazarında satışlarını bir önceki sene ile aynı seviyede tutarak pazar payını yüzde 2.5’a çıkarttığını ve markalar sıralamasında iki basamak yükseldiğini belirtti. 2020 yılı beklentilerinin de olumlu olduğunu aktaran Cornuaille, yılın ilk yarısında geçen yıla göre 2 kat daha fazla satış yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

TOFAŞ İLE ORTAK ÜRETİM YAPILABİLİR

PSA ile Fiat Chrysler’ın birleşmesine de değinen Olivier Cornuaille, bu durumun Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. PSA’nın tüm fabrikalarında kapasitenin dolu olduğunu ve bu nedenle Fransız şirketin Türkiye’de üretimi değerlendirebileceğini söyledi. Cornuaille, “Birleşme ile 3 milyon araç ortak platformda üretilebilir. Bu noktada Tofaş’ın Bursa fabrikası çok önemli. Tofaş çok iyi bir şirket ve iyi bir üretim merkezi. Evlilikten sonra yeni fırsatlar gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.

(Habertürk)

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