Dünya devinden Türkiye açıklaması: Yeni planımız var

Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en hızlı Türkiye'de büyüyen Alfa Romeo'dan yeni model atağı geliyor. 2024'te Mito ve Giulietta'nın yerini alacak otomobili pazara sürecek marka 2030'a kadar her yıl yeni model tanıtıp, satışlarını katlayacak.

Yılın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Alfa Romeo CEO'su JeanPhilippe Imparato, 2022'de Türkiye pazarında markanın satışlarını dört katına çıkartarak en etkileyici büyümeye imza attığını açıkladı. Bu yıl satışları tekrar iki kat büyütmeyi planladıklarının altını çizen CEO, Alfa Romeo için dünyanın en iyi performans gösteren ülkesi" açıklaması yaptı. Türkiye pazarında Giulia, Tonale ve Stelvio olmak üzere 3 modeli bulunan marka geçtiğimiz yılı 830 adet toplam satışla kapatırken, önümüzdeki dönem için hedefl erini de yükseltti.

YENİ MODELLER YOLDA

"Türkiye'deki dinamizm açısından dünya çapında Alfa Romeo için en başarılı ülkelerden biri" diye konuşan Imparato, "Türkiye EMEA bölgesindeki en yüksek potansiyele sahip pazarlardan biri. Türkiye'deki ekibin 2023'te satış hacimlerini ikiye katlamak için yeni bir planı var. 2024'te de hacmi ikiye katlamak için başka bir plan söz konusu" dedi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Markanın yeni modelleri konusunda da açıklamalar yapan CEO, "İki yıldan kısa bir süre içinde yeni Giulia'yı pazara sunacağız, Yeni Stelvio MCA ve Tonale'nin tanıtımını yapacağız. 2016'dan bu yana ilk kez 2023'te Alfa Romeo'da 3 ürüne sahibiz. Bundan böyle 2030'a kadar her yıl yeni bir otomobilin lansmanını gerçekleştireceğiz. 2023'te C SUV sınıfındaki modelimiz Tonale ile tüm hızıyla devam edecek ve Türkiye pazarında da satışları yükselecek" dedi.

2024 yılında yeni bir spor otomobili piyasaya süreceklerini açıklayan Imparato, "Diğer yandan 2024'te hibrit ve tam elektrikli bir otomobili piyasaya süreceğiz. Ardından 2025'ten itibaren 0'dan 0'a stratejisinde dediğimiz gibi her yıl bir lansman planı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

PAZARIN YILLIK SATIŞ POTANSİYELİ YÜKSEK

TÜRKİYE otomotiv pazarı hakkında da konuşan JeanPhilippe Imparato, "Yıllık otomobil satışları 600-700 bin civarında. Açıkçası, potansiyelinizin 1 milyon adet olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de Alfa Romeo'nun pazarın yüzde 1'ini hak ettiğini söylüyorlar. Buna 2-3 yıl içinde ulaşabiliriz. Böylelikle Türkiye, İtalya, Kuzey Amerika, Almanya, İspanya ve Fransa gibi büyük pazarlarımız arasına girecektir" açıklaması yaptı

YAPAY ZEKAYA YATIRIM YAPIYOR

Imparato, "Sadece mekanik, özellikler ve performansta değil, aynı zamanda yazılımda da farklılaşacağız. Alfa Romeo, Stellantis'in yeni yapay zeka mimarisine sahip olan ilk premium markası olacak. Yani 2018'de bu alanda yer almazken 2025'te yeni Stellantis mimarisini kullanan ilk marka biz olacağız" dedi.