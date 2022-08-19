Dünya devinden Türkiye kararı: Bizim için muazzam bir bölge

Sleiffer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hilton'un tüm markalarını Türkiye'ye getirmek istediklerini, daha da büyümek için fırsatlar aradıklarını ifade ederek, Türkiye'de olmadıkları birçok şehrin bulunduğunu ve oralarda da olmak istediklerini söyledi.

Türkiye'de kültürün bir parçası olmak istediklerine işaret eden Sleiffer, "Amaca yönelik bir şirketiz. İnsanların bizimle kariyerlerinin tadını çıkarmasını istiyoruz. Maksimum potansiyellerine ulaşmak için büyümelerini destekliyoruz. Türkiye, bizim için muazzam bir bölge." diye konuştu.

Sleiffer, Türkiye'nin ABD dışındaki en büyük 4'üncü bölge olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle yakın zamanda Türkiye'deki 100'üncü otelimiz için anlaşmayı tamamladık. Şu anda 70'ten fazla otel işletiyoruz ve 30 tane daha otelimiz yakın zamanda faaliyete geçecek. Bu, gelecek yıllarda çok sayıda insan istihdam edeceğimiz anlamına geliyor. Şu anda yaklaşık 5 bin ekip üyesiyle 70 oteli işletiyoruz ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 3 bin ekip üyesi daha arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki genç yeteneklerin ihtiyaç ve gereksinimlerini daha iyi anlama çalışmaları kapsamında, kısa süre önce Türkiye'deki Y ve Z kuşağından bireylere ideal iş ve ideal çalışma ortamı konularını ele alan bir anket düzenlediklerini aktaran Sleiffer, bu kapsamda kariyer gelişimi ve çalışma ortamı kültürü gibi unsurlara odaklandıklarını dile getirdi.

Sleiffer, "Türkiye'deki gençlerin gelip bizim ile çalışmaya iten şeyin ne olduğunu gerçekten anlamamız gerektiğini fark ettik. Anket çalışması, bize insanların bir amaç odaklı bir şirketi için çalışmak istediğini gösterdi. Anket çalışmasında insanların yüzde 70'inden fazlası bunun kendileri için gerçekten önemli olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Anket çalışmasına göre insanların yüzde 50'sinden fazlasının aynı şirkette farklı roller üstlenebilecekleri bir şirkette çalışmak istediklerini belirten Sleiffer, "Bu araştırmayı yapmamız ve insanların ne istediklerini anlamamız gerekiyordu. Araştırmamızda, görüştüğümüz kişilerin yüzde 78'nin seyahat edebilecekleri bir şirkette çalışmak istediklerini gördük." açıklamasını yaptı.

- "TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA OTEL GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Sleiffer, araştırma boyunca görüştükleri kişilerin yarısından fazlasının, kendileri ile gerçekten ilgilenen ve onlara kariyer fırsatları sunan bir şirkette çalışmak istediklerini dile getirdi.

Misafirperverliğin insanların kariyer sahibi olmaları için harika bir özellik olduğunu aktaran Sleiffer, "Çünkü biz çok çeşitli iş fırsatları sunuyoruz. Biz insanları tabandan işe alıyoruz. En alt düzeyden işe başlayanlar daha iyi bir pozisyona ya da seviyeye yükselebiliyorlar. Çok farklı iş pozisyonları var." dedi.

Sleiffer, Türkiye'de çok başarılı olduklarını ve Türkiye'nin ilk uluslararası otel markası olduklarına dikkati çekerek, "Mr. Conrad Hilton'un uluslararası otel açtığı ilk yer burasıydı. Yani Hilton İstanbul Bosphorus 55 yılı aşkın bir süredir burada ve burası bizim için çok önemli bir pazar." diye konuştu.

Türkiye'de daha fazla otel geliştirmek istediklerini vurgulayan Sleiffer, "Şu anda Türkiye'de sekiz markamız var. Müşterilerimizin olmak istediği her yerde olmak istiyoruz, bu yüzden Antalya, Dalaman, Bodrum, İstanbul ve Ankara'da otellerimiz var. Yakın zamanda Urfa'da da açılacak." dedi.

- "OTELLERİMİZDE TÜRK GEZGİNLER VE ULUSLARARASI GEZGİNLERİN İYİ BİR KARIŞIMINA SAHİBİZ"

Sleiffer, Türkiye'de pandeminin biraz hafiflediğinde işlerin çok hızlı bir şekilde yeniden canlandığını kaydederek, tatil seyahatlerinin pandemi sonrasında kendini erken toparladığını ifade etti.

Otellere, tatil amaçlı seyahatlerin Türkler ile başladığını aktaran Sleiffer, "Ama artık yabancıların da tatil amaçlı geldiğini görüyoruz. Antalya'da, Bodrum'da, Dalaman'da otellerimizin son derece iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Sleiffer, otellerde Türk gezginler ve uluslararası gezginlerin iyi bir karışımına sahip olduklarına işaret ederek, otellerin yeniden konferanslar için rezervasyon almaya başladığını söyledi.

Müşterilerin gitmek istediği her yerde büyümek istediklerini ifade eden Sleiffer, "Türkiye'de seyahat etmek isteyen birçok Hilton Honors müşterimiz var. Türkiye'nin en büyük operatörüyüz ve Türkiye'de olmak istediğimiz belirli bir bölge olduğunu söyleyemem. Müşterilerimizin gitmek istediği her yerde olmak istiyoruz." dedi.

Sleiffer sözlerini şöyle tamamladı:



" Türkiye'de tatil yerleri özellikle yabancılar için çok popüler. Türkiye'nin yıllardır bilinen misafirperverliğinin yaşamak istedikleri için Türkiye'ye geliyorlar. 70 yıldır bu ülkedeyiz. Misafirperverlik Türklerin kültüründe var, Türk insanının genlerinde var. Bu yüzden herkesin gelip bunu deneyimlemesini istiyoruz."

