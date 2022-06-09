Alman devinden Türkiye kararı! Resmen hizmete girdi

Dünya genelinde 34 ülkede 137 yıllık tecrübe, 16 bin 500 çalışan ve 40 fabrikasıyla faaliyet gösteren şirketin Türkiye'de yatırımları arasında yer alan, Bolu'daki fabrikası tamamlandı.

SCHOTT'un Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2021 yılının temmuz ayında temellerini attığı ikinci fabrikasının açılışı için tören düzenlendi.

Toplam 20 bin metrekarelik kapalı alanda, kapasitesini yüzde 50 artırarak fırın, ocak, davlumbaz ve buzdolabı ön kapak camları ağırlıklı olmak üzere katma değeri yüksek cam üretimi yapacak fabrikanın açılışına, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan, SCHOTT Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Heinz Kaiser, SCHOTT Türkiye Genel Müdürü Klaus Schneider ve iş insanları katıldı.

ALMAN DEVİ SCHOTT BOLU'DA FABRİKA AÇTI

Törende konuşan Vali Kılıç, şirketin Bolu'da yeni bir fabrika açmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bolu'nun stratejik konumunun önemine değinen Kılıç, "Bunun herkes farkında. Özelikle büyük şehirlere başta tarımsal üretim, sanayi, turizm alanında çok büyük katkılarda bulunuyor. Doğası, tabiatı, sanayisi, turizmi ve diğer alanlarda gerçekten çok güçlü potansiyeli olan bir ilimiz. Burada da böyle bir fabrikanın yapılması hem Bolu'muza hem de ülkemize 300 yeni istihdam kazandırılması anlamında çok büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Kılıç, salgın ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye'de ekonomi alanında güçlü adımlar atıldığına işaret ederek, "Hem yerli hem de uluslararası firmalar, ülkemizin ne kadar güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunun farkında. Bu fabrikanın açılmasının da bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

"BU BÜYÜK BİR ADIM"

SCHOTT Yönetim Kurulu Üyesi Kaiser de şirket hakkında bilgi vererek, "Yeni fabrikamızla yenilikçi fonksiyonel cam üretim kapasitemizi yüzde 50 artırıyoruz. Bu büyük bir adım. Bu, kalite, teslimat güvenilirliği ve yeniliklerle müşterilerimizin ev aletlerindeki başarı öykülerine katkıda bulunmaya devam etmemizi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de her zaman sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını vurgulayan Kaiser, "Bu zamana kadarki en güçlü düz cam üretim tesisimiz. Beyaz eşya sanayisi için Avrupa'daki en büyük pazar. Bolu ve Çerkezköy'deki fabrikalarımızdan milyonlarca eve katma değerli cam çözümlerimizi ulaştırıyoruz. Ağırlıklı olarak Batı ve Orta Avrupa olarak 14 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bugün global olarak teknoloji grubumuzun önemli bir parçası olan düz cam işinde büyüme, stratejimizin bir mihenk taşıdır. SCHOTT kaynaklarını; Asya, Güney Amerika ve özellikle Avrupa'da beyaz eşya sektörüne bağlı kalacak şekilde yönlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fabrika gezildi.

