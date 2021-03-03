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Ekonomi

Dünya devinden Türkiye'de bir ilk! 64 kişilik ekiple kuruldu

İspanya merkezli yenilenebilir enerji şirketi Siemens Gamesa, İzmir'de Türkiye'nin ilk rüzgar türbini Ar-Ge merkezini kurdu.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:09
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Gamesa'nın dünyadaki 6 Ar-Ge merkezinden biri olan İzmir Ar-Ge Merkezi, yurt dışında çalışan Türk mühendislerini de bünyesine katarak 64 kişilik bir ekiple faaliyete başladı.

İzmir Ar-Ge Merkezi, ülkenin rüzgar enerjisi potansiyelini geliştirmeye yardımcı olurken, burada geliştirilen teknolojiler şirketin küresel operasyonları için ihraç edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Çiçekliyurt, Ar-Ge merkezini büyütmek için çalışmalara devam edileceğini ve çeşitliliği güçlendirmek için kadın mühendislerin istihdamına odaklanacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekibimiz global Ar-Ge projelerimizde görev alıyor ve 3-5 yıl sonrasının teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şirket olarak Türkiye'deki mühendislik altyapısına güveniyoruz. Türkiye'de ilk ve tek yerli rüzgar türbini Ar-Ge Merkezi ile Türkiye'ye muazzam bir bilgi birikimi aktarılması söz konusu. Kısa bir süre geçmesine rağmen merkezimizde geliştirilen bazı teknolojilerin patent alma sürecine de başladık. Yerli üreticiler Ar-Ge merkezimizden mühendislik desteği alıyor, bilgi ve teknoloji transferinden yararlanıyor. Ar-Ge merkezi açıldığından beri başarıyla tamamladığımız yerelleştirme projelerinin sayısı 12'ye ulaştı."

Siemens Gamesa Onshore CEO'su Lars Bondo Krogsgaard ise yeni Ar-Ge merkezinin, şirketin Türkiye'ye olan bağlılığı ve ülkenin büyüme potansiyeline güvenini gösterdiğine işaret ederek, "En yeni teknolojilerimizi ülkeye sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu Ar-Ge merkezinin ve son derece deneyimli Türk mühendislerinin yeteneklerinin bize önemli faydalar sağlayacağına eminim." ifadelerini kullandı.

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