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Ekonomi

Dünya devinden Türkiye'ye büyük yatırım! Açılış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasının açılış tarihi belli oldu. Fabrika, 29 Mart'ta açılacak.

16 Mart 2021 Salı 12:43 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 12:43
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Uzakdoğulu teknoloji üreticisi Xiaomi'nin Türkiye'de yapacağı üretim için faaliyete geçecek olan fabrikasının resmi açılış tarihi açıklandı.

Habertürk'ün haberine göre, Xiaomi ve partneri Salcomp'un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Xiaomi'nin Türkiye biriminden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp'un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir" denildi.

Açıklamada, 29 Mart'ta gerçekleştirilecek olan açılış törenine Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ile Salcomp Avrupa Direktörü David Chang'in de katılacağı ifade edildi.

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