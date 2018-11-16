Dünya devleri Türk mutfak ve ev ürünleri için geldi 

EVSİD Başkanı Burak Önder, bu yıl davet edilen alıcı firmaların yüzde 90’ının Türkiye’ye ilk kez geldiğini belirtti. EVSİD olarak kuruluşlarından bu yana ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini anlatan Önder, “3.5 yıllık genç bir dernek olmamıza rağmen 18 farklı ülkede 23 etkinlik gerçekleştirmiş olmamız aslında bunun en güzel kanıtı” dedi. Önder, katılımcı firmaların ABD, Kolombiya, Meksika, Panama, Şili, Uruguay, Brezilya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Güney Kore gibi farklı birçok ülkeye ihracata başladıklarını söyledi. Etkinliğin açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu katıldı. Etkinlikte önceki senelerde olduğu gibi yine önemli ihracat anlaşmalarına imza atılması hedefleniyor.