Dünya devleri Türkiye'yi seçti

Sabah 19 Ekim 2021 Salı 08:19 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 08:19

Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve lojistik ile üretimde yarattığı kriz kendini derinden hissettiriyor. Türkiye'nin önemi hem üretimdeki devamlılık hem de kalite nedeniyle artıyor. Bunlara bir de lojistik avantaj eklenince uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmayı tercih ediyor. Birçok farklı sektörden uluslararası firma, son dönemde Türkiye'de yatırım yapacağını açıkladı.

YENİ YABANCI YATIRIMLAR

Pandeminin ilk dönemlerinde küresel anlamda üretim faaliyetlerinin yavaşlaması, kapanmalarla birlikte dış ticaretin durma noktasına gelmesine; böylelikle de artan talebin karşılanamaması ile enerji-hammadde maliyetlerinin artmasına neden oldu. Bu maliyet artışları da taşıma ücretleri ve tedarik zincirindeki diğer kalemlerde fiyatları artırırken üretim eksikliğinden ötürü ithalata başvuran ekonomileri ve uluslararası firmaları olumsuz etkiledi ve yeni çözüm yolları arayışına sevk etti.

İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables, İtalya merkezli Benetton Group ve Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR, Türkiye'de yatırım yapacaklarını açıkladı. Fitch de Türkiye'nin Avrupa'da tedarik zincirlerindeki değişimden en fazla kazanç elde edecek ülke konumunda olduğunu açıkladı.

ELİMİZDEKİ İŞLERİN YARISINI TAMAMLADIK

Sabah'ın haberine göre, Yabancı yatırımcıların şirket evliliği konusunda ilgilerinin bir süredir arttığını ve bu trendin devam edeceğini öngördüklerini söyleyen EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı İlhami Koç, ellerinde bulunan 10 işlemin dört tanesinin kapandığını iki tanesinin de bitmek üzere olduğunu belirtti. Koç, "İki tanesini açıkladık.

Bunlardan biri Moltek. Bir yatırım fonu alım yaptı. Diğeri de Alfa Kimya. Amerikalı bir firma aldı. Elimizdeki işlerin yarısı bitti diyebilirim. Türkiye'ye olan bu ilginin sebebi ise pandemide tedarik zinciri konusunda yaşanan zorluklar. Ayrıca Türkiye yabancılar için güvenilir bir yer olduğunu gösterdi. Türkiye'de üretim pandemiye rağmen durmadı. Ayrıca Türkiye'deki üretim kaliteli. AB standartlarında üretim var. Ayrıca AB'ye gümrük birliği nedeniyle kolay ihracat yapıldığı için yatırım da geliyor. Türkiye'de petrol çıkmıyor ama en büyük değerimiz stratejik yerimiz" dedi.

IKEA

Ülke: İsveç

Ciro: 41.9 milyar euro

Çalışan sayısı: 225 bin

FAVÖK: 2 milyar euro Montaja hazır mobilya, mutfak aletleri ve ev aksesuarları tasarlayan ve satan İsveçli IKEA, 1943'te 17 yaşındaki Ingvar Kamprad tarafından kuruldu. IKEA, pandemi döneminde küresel olarak yaşanan üretim ve sevkiyat kesintilerinin yanı sıra artan lojistik maliyetlerinin ardından, Türkiye'den daha fazla alım yapmak için harekete geçti. Şirket, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye'de ürettirerek buradan ihraç etmeyi planlıyor.

LPP

Ülke: Polonya

Ciro: 1.9 milyar dolar

Çalışan sayısı: 21 bin

Kapalı alan: 2.2 milyon metrekare LPP, giysi tasarımı, üretimi ve dağıtımıyla uğraşan Polonyalı bir hazır giyim perakendecisi. Şirketin portföyünde Rezerve, House, Cropp, Mohito ve Sinsay olmak üzere beş marka var. LPP, Asya- Avrupa navlun fiyatlarındaki artıştan ve teslimat gecikmelerinden dolayı, üretimin daha pahalı olmasına rağmen tedarik zincirinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırabileceklerini söyledi.

DW REUSABLES

Ülke: Belçika

Ciro:100 milyon euro

Çalışan sayısı: 93 Çok amaçlı paketleme çözümleri sunan DW, Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan'ı satın aldı. Depolama ve lojistik amaçlı kasa, palet ve konteyner üreten Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan, DW Reusables çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek. Merkezi Bilzen, Belçika'da bulunan DW Reusables, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir plastik üretimi yapan bir uluslararası paketleme şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Belçika, Hırvatistan, Polonya ve İspanya'nın ardından Türkiye DW Reusables'ın üretim yaptığı 5'inci ülke olacak.

BOEHRİNGER INGELHEİM

Ülke: Almanya

Ciro:19 milyar euro

Çalışan sayısı: 52 bin

Net kâr: 3 milyar euro Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri. Boehringer Ingelheim Abdi İbrahim işbirliği ile orta vadede yaklaşık 150 milyon TL düzeyinde bir yatırım yapacak. Uzun vadede ise aşamalı olarak toplam 1 milyar TL düzeyine ulaşması bekleniyor.

BENETTON

Ülke: İtalya

Ciro: 1.3 milyar euro

Çalışan sayısı: 1.500 İtalya merkezli Benetton Group, Asya'da düşük maliyetli üretim merkezlerinden kademeli olarak ayrılarak Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır'daki üretimini artıracağını açıkladı. Üretim süreci ve lojistik maliyetler nedeniyle şirket, bu yıl Bangladeş, Vietnam, Çin ve Hindistan'daki üretimini yüzde 10 azalttı.

SIBUR

Ülke:Rusya

Ciro: 7.2 milyar dolar

Çalışan sayısı: 15.900 SIBUR, Rusya'daki en büyük entegre petrokimya şirketi. Küresel petrokimya endüstrisinde en hızlı büyüyen şirketlerden biri. 100 ülkede tüketim malları ve otomotiv endüstrilerinin yanı sıra inşaat, enerji, kimya ve diğer endüstrilerde kullanılan ürünler üretiyor. SIBUR, 2020'de 7.2 milyar dolar gelir ve 2.5 milyar dolar vergi öncesi kar açıkladı. Türkiye'de maleik anhidrit üretimi yapacak.