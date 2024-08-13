Dünya devlerine Türkiye daveti

8 yıldan bu yana yapılmayan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı, bu yıl 28 Eylül tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

CNBC-e'nin edindiği bilgilere göre toplantıya Elon Musk, Jeff Bezos başta olmak üzere dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ve yönetim kurulu başkanları çağrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imzasıyla çok sayıda şirketin ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların üst düzey isimlerine gönderilen davet mektuplarında, 23 Ağustos tarihine kadar katılım konusunda cevapların iletilmesi istendi. Alınan bilgiye göre toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunacak.

