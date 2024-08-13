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Ekonomi

Dünya devlerine Türkiye daveti

Türkiye 8 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi toplantısı için Elon Musk, Jeff Bezos'un aralarında olduğu dev şirketlerin CEO'larına davet gönderdi.

13 Ağustos 2024 Salı 08:05 - Güncelleme:
Dünya devlerine Türkiye daveti
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8 yıldan bu yana yapılmayan Yatırım Danışma Konseyi toplantısı, bu yıl 28 Eylül tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

CNBC-e'nin edindiği bilgilere göre toplantıya Elon Musk, Jeff Bezos başta olmak üzere dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ve yönetim kurulu başkanları çağrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imzasıyla çok sayıda şirketin ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların üst düzey isimlerine gönderilen davet mektuplarında, 23 Ağustos tarihine kadar katılım konusunda cevapların iletilmesi istendi. Alınan bilgiye göre toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunacak.

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