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Ekonomi

Dünya ekonomilerini endişelendiren açıklama! Türkiye detayı dikkat çekti

Fitch Ratings, 10 gelişmekte olan ülke için öngördüğü orta vadeli potansiyel büyüme oranının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4'ten yüzde 3,9'a gerilediğini bildirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, dünyada yaşanan gerilemeye rağmen Türkiye için tahminlerde değişikliğe gidilmediği belirtildi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Dünya ekonomilerini endişelendiren açıklama! Türkiye detayı dikkat çekti
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Kredi derecelendirme kuruluşu, Kasım 2023'te yayımladığı, gelişmekte olan piyasalar için 5 yıllık potansiyel GSYH büyüme tahminlerini revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke için öngörülen orta vadeli potansiyel büyüme oranının GSYH ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4'ten yüzde 3,9'a gerilediği belirtildi.

Açıklamada, bu revizyonun temel nedeni olarak, Çin'in potansiyel büyüme oranının yüzde 4,6'dan yüzde 4,3'e çekilmesi gösterildi.

Meksika, Endonezya ve Güney Kore'ye dair büyüme tahminlerinin düşürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan için ise yukarı yönlü revizyon yapıldığı ifade edildi.

TÜRKİYE İÇİN TAHMİNLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

Açıklamada, Güney Afrika ve Türkiye için tahminlerde değişikliğe gidilmediği, GSYH ağırlıklandırılmamış bazda, gelişmekte olan söz konusu 10 ülkenin ortalama potansiyel büyümesinin yüzde 3,1 olduğu belirtildi.

Buna göre, 5 yıllık potansiyel büyüme tahminleri, Endonezya için yüzde 4,9'dan yüzde 4,7'ye, Meksika için yüzde 2'den yüzde 1,8'e, Güney Kore için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildi.

Öngörülen büyüme oranı Hindistan için yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e, Polonya için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye, Brezilya için yüzde 1,7'den yüzde 2'ye ve Rusya için yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye yükseldi.

Güney Afrika için orta vadeli potansiyel büyüme oranı yüzde 1 ve Türkiye için yüzde 4,1 olarak korundu.

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