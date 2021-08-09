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Ekonomi

Dünya ekonomisini yerle bir edecek: Değeri tam 10 kentilyon dolar!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş Sistemi'nde yer alan asteroidleri dünyaya getirerek büyük bir kazanç elde etmeyi planlıyor. NASA, bu çalışmayla dünya ekonomisini yerle bir edebilir. NASA'nın uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin ekonomik değerinin tam 10 kentilyon dolar olduğu öğrenildi.

9 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 21:51
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NASA, dünya ekonomisini sarsacak yeni bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Gündeme bomba gibi düşecek bu çalışma dünya ekonomisinin çökmesine sebep olabilir.

Program çalışmalarına başlayan NASA, 16 Psyche asteroidin değerinin yaklaşık 10 kentilyon dolar olduğunu bildirdi. NASA'nın bu çalışmasının önümüzdeki yıllarda harekete geçeceği belirtilirken tarih olarak 2026 hedefi koyuldu.

DÜNYA EKONOMİSİNİN TAMAMINDAN DAHA DEĞERLİ

Hürriyet.com.tr'nin İngiliz Daily Mail gazetesinde aktardığı habere göre, 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamından daha değerli. Gezegenimizin küresel ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar.

Uzmanlar uzun vadede bu projenin dünya ekonomisinde radikal dalgalanmalara neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

DÜNYAYA NASIL GETİRECEĞİNİ BİLMİYOR

Söz konusu göktaşına gömülü demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunuyor.

Asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini bilmiyor.

Uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroide yer alan maddeleri şu an için gezegenimize getirilmesi oldukça maliyetli.

Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor.

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