Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun

İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

Dünya genelinde bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sorunların olduğu bildirildi.

BTK'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açıklama yapması bekleniyor.

THY'NİN BİLETLEME VE REZERVASYON İŞLEMLERİNDE AKSAMA

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA: HAFİFLETİCİ ÖNLEMLER ALDIK

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından "hafifletici önlemler" aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" dedi.

"Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi.

CROWDSTRİKE ŞİRKETİ: HABERDARIZ

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

Mesajda şöyle denildi: Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır.