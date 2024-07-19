İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1142
  • EURO
    36,0859
  • ALTIN
    2572.3
  • BIST100
    11146
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun
Ekonomi

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Havalimanları, bankalar, hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

19 Temmuz 2024 Cuma 10:17 - Güncelleme:
Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun
ABONE OL

İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

Dünya genelinde bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sorunların olduğu bildirildi.

BTK'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açıklama yapması bekleniyor.

THY'NİN BİLETLEME VE REZERVASYON İŞLEMLERİNDE AKSAMA

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA: HAFİFLETİCİ ÖNLEMLER ALDIK

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından "hafifletici önlemler" aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" dedi.

"Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi.

CROWDSTRİKE ŞİRKETİ: HABERDARIZ

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

Mesajda şöyle denildi: Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.