Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun

İnternet sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor.
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.
Dünya genelinde bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sorunların olduğu bildirildi.
BTK'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açıklama yapması bekleniyor.
MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA: HAFİFLETİCİ ÖNLEMLER ALDIK
ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından "hafifletici önlemler" aldığını açıkladı.
Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" dedi.
"Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.
Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.
Açıklamada, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi.
CROWDSTRİKE ŞİRKETİ: HABERDARIZ
Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.
Mesajda şöyle denildi: Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır.