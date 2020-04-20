Dünya Gıda Programı Baş Ekonomisti uyardı: Eylemlerimiz yapay kıtlık yaratmasın

AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:08 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:09

BM, 2030 yılına kadar açlık sorununu tümüyle ortadan kaldırmayı hedeflese de bu amaca ulaşmak mevcut koşullarda oldukça uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Dünyada açlık çeken insanların sayısı hızla artmaya devam ediyor. BM Dünya Gıda Programı Baş Ekonomisti Husain, küresel gıda güvenliği ve özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gıda güvenliğine dair yarattığı endişeler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'Küresel açlık, son dört yıldır insan kaynaklı çatışmalar, iklim değişikliği ve ekonomik gerilemeler nedeniyle sürekli artıyor. Koronavirüs de cilası oldu.' diyen Husain, 'Bugün, 821 milyondan fazla insan kronik açlık yaşıyor. 149 milyon çocuk yeterli beslenemediği için bodur ve hastalığa en duyarlı olanlar bu insanlar.' ifadelerini kullandı.

- SAVAŞ MAĞDURLARI EN BÜYÜK BEDELİ ÖDER



Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen ile Suriye, Güney Sudan, Burkina Faso ve Nijerya'nın kuzey doğusu gibi savaş bölgelerindeki açlık seviyelerine dikkati çeken Husain, 'Buradaki insanların neredeyse tamamı insani yardımlarla yaşıyor ve herhangi bir sebeple hayati öneme sahip yardımlara ulaşamazlarsa hiç şüphesiz en büyük bedeli öderler.' dedi.

- TİCARETİN DEVAM ETMESİ CAN KURTARAN HALATI



Koronavirüs salgına rağmen ticaret akışının devam etmesinin ekonomi için 'cankurtaran halatı' olduğuna dikkati çeken Hussain, 'Küresel tedarik zincirlerinin gerek kısıtlamalar gerekse daha sıkı sınır kontrolleri ve ticari nakliyelerin durması gibi nedenlerle kesintiye uğraması ciddi sonuçlar doğuracak insani kargoları da etkiler.' değerlendirmesinde bulundu.

Hussain, hava yolu endüstrisi ve deniz yolu ile limanlardaki aksamaların da gıda ithalat ve ihracatında gecikmelere neden olacağına dikkati çekti.

- 'KOMŞUNUZU AÇ BIRAKMAK İYİ BİR POLİTİKA DEĞİL'



Küresel gıda stoklarının 2008 ve 2012'deki gıda ve yakıt krizinin aksine bugün yeterli olduğunu belirten Hussain, şunları söyledi:

'Tedarik zincirlerinin sürdüğünden emin olmamız gerek bu şekilde gıda üreticiden ihtiyaç sahibine ulaşır. Panik alışverişlerden kesinlikle kaçınılması gerek. Deneyimlerimiz ise ihracat yasağı ve ithalat sübvansiyonları gibi politikaların her zaman geri teptiğini gösteriyor. Komşunuzu aç bırakmak asla iyi bir politika değil.'

- 'EYLEMLERİMİZ YAPAY KITLIK YARATMAMALI'



Ülkelerin birbirine bağlı bir dünyada yaşadığını ve önlemlerin koordinasyon içinde alınması gerektiğini vurgulayan Hussain, 'Eylemlerimiz, işsiz kalan çoğu kişinin satın alma gücünün olmadığı bir zamanda yapay kıtlıklar veya fiyat artışlarına neden olmamalı.' dedi.