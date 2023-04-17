Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın sisteme bağlanmasına saatler kaldı. Türkiye tarihinin en önemli projeleri arasında gösterilen gelişme kapsamında toplam 710 milyar metreküplük gaz keşfine imza atıldı. Gazın devreye alınması töreni, 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

"TÜRKİYE'NİN EN İDDİALI ENERJİ ÜRETİM PROJESİ"

İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye'nin, büyük Karadeniz doğalgaz keşfi kapsamında ilk teslimatı yapacağını yazarken, "Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi" ifadesini kullandı.

AVRUPA'NIN KARŞILAŞTIĞI SORUN



Tesiste üretilen gazın bir kısmının ihraç edileceği belirtilerek, Avrupa gaz piyasasının bu noktada iyi bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Kıtadaki birçok ülkenin, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımların ardından Rus gazında kesintilerle karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

KITAYA GAZ SEVKİYATI GÜNDEMDE



Konuya ilişkin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in "Mevcut piyasa koşullarında müşteri bulmakta zorlanmayacağımızı düşünüyorum." açıklamasına yer verildi.

TAM KAPASİTEYLE GÜNDE 40 MİLYON METREKÜPE ULAŞACAK



Karadeniz'deki gaz rezervinin, Türkiye'nin bu alandaki ithalatına karşı önemli bir destek haline geldiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

Eylül ayında yedi kuyu daha faaliyete geçtiğinde günde 10 milyon metreküp gaz üretimi başlayacak. Bu, Türkiye'nin geçen yılki toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ediyor. Projenin ilk fazı için 1,8 milyar dolar harcayan Türkiye Petrolleri, önümüzdeki yıllarda üretimini artırmayı planlıyor. Üretim, tam kapasite çalıştığında günde 40 milyon metreküpe ulaşacak.

ERDOĞAN'IN İNDİRİM MESAJI



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji faturalarına ilişkin indirim mesajı verdiği anımsatıldı. Erdoğan, şunları söylemişti: Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.