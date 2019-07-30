İSTANBUL Havalimanı’nın dünyaya katkısı havacılık devlerinin de dikkatini çekti. Boeing Ticari Pazarlama Başkan Yardımcısı, toplam yolcu pazarının bu yıl dünya genelinde yüzde 4.6 büyüdüğünü belirterek, “Avrupa’da büyüme ortalamaların üzerinde yüzde 6.4 oldu. Avrupa’nın bu performansında yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın etkisi büyük. Türkiye piyasası dünyanın birçok pazarına göre çok hızlı büyüyor. Bu da dünya pazarının büyümesine katkı sağlıyor” dedi. THY’nin filosuna kattığı ‘rüya uçak’ların dördüncüsü Boeing B787-9 Dreamliner’ın teslim töreni öncesi konuşan Darren Hulst, İstanbul’un ticaret yollarının kesiştiği bir konumda olduğunu ifade etti. Hulst şunları söyledi: “Her yıl hava taşımacılığını tercih eden yolculara 300 bin kişi ekleniyor. 1988 yılında 1.1 milyar olan yolcu sayısı 5 milyara dayandı. Türkiye’de ticari uçak filosu 25 yılda 5 kat arttı. Bu süreçte THY artan uçak ve yolcu sayısıyla dünyanın en büyük 10 havayolu arasına girmeyi başardı.”

TÜRKİYE ÇİN’İ SOLLAYABİLİR

20 yıl önce THY’nin 100 noktaya uçtuğu ve 150 direkt uçuş sayısına sahip olduğunu hatırlatan Hulst, THY’nin bugün 400 noktaya direkt uçtuğunu ve 260 uçuş noktasına ulaştığını belirtti. Hulst, Türkiye’nin coğrafik yapısının THY’nin büyümesini tetiklediğine dikkat çekerek “Türkiye’nin hem Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yakınlığı hem de turizm merkezi olması havacılık sektörünün büyümesini destekliyor. Dünyanın en büyük dört filosunun üçü K. Amerika’da. Sonra Çinliler geliyor. Türkiye bu performansıyla Çin’i geride bırakabilir” dedi.

TURKISH CARGO % 27 BÜYÜDÜ

HULST, dünyada kargo taşımacılığının ağırlık olarak sadece yüzde 1’inin havayolu taşımacılığı ile gerçekleştirildiğinin altını çizerek, “Toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 35. Turkish Cargo da bu pazarda hızlı büyüyor. Son 10 yılda Turkish Cargo, yük taşımacılığında yıllık ortalama yüzde 36, toplam hava kargo trafiğinde ise yıllık ortalama yüzde 27.2 büyüdü. Boeing olarak Turkish Cargo’nun büyümesine destek olmaktan mutluyuz” dedi.

DÜNYADA 44 BİN UÇAĞA İHTİYAÇ VAR

ÖNÜMÜZDEKİ 20 yılda dünya genelinde 44 bin yeni uçağa ihtiyaç duyulacağının altını çizen Hulst, bu uçakların değerinin 6.8 trilyon dolar olduğunu ifade etti. Hulst, “Her yıl 2 bin civarı uçak talebi var. Boeing ve Airbus’ın toplam yıllık üretimi ise 1.700 civarı. Sektördeki teknolojik değişimler uçuş mesafelerini uzatırken maliyetlerin de gerilemesini sağlıyor. Uzun hatların üçte biri son 10 yılda açıldı. THY’nin uçuş ağı 777 ve 787 modellerimizle uzak yerlere açılıyor” dedi.

FiLOMUZ DAHA DA GENÇLEŞECEK

ABD’NİN Seattle kentindeki Everett Havaalanı’nında gerçekleşen törende THY adına uçağı Basın Müşaviri Yahya Üstün teslim aldı. Yahya Üstün, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, 30 business + 270 ekonomi sınıfı toplamda 300 koltuğu bulunan bu gelişmiş uçağı bünyelerine katmalarının THY’nin büyüme stratejisinin planlı bir parçası olduğunu söyledi. Üstün, ayrıca Türk Hava Yolları’nın başarılı iştiraklerinden “TSI Aviation Seats” şirketinin, bayrak taşıyıcı havayolunun önümüzdeki birkaç yıl içerisindeki teslimatlarla birlikte 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere 30 uçaklık B787-9 Dreamliner filosunun ekonomi sınıfı koltuk tasarım ve üretimini sağlayacak olmasından da mutluluk duyduklarını açıkladı. Üstün şunları söyledi: “Bugün dünyanın en genç filolarından birine sahibiz. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl siparişini verdiğimiz 50’si kesin 10’u opsiyonlu yeni nesil uçakların ve yine geçmiş yıllarda verdiğimiz siparişlerin de teslimi ile daha da gençleşecek bir filo yapılanması olacak. Dördüncüsünü teslim aldığımız Dreamliner filomuz, bu çalışmaların ağırlıklı katma değerlerinden birine sahip. Yolcumuzu memnun etme odaklı hayata geçirdiğimiz her faaliyetimiz gibi Türk mühendislerin de oluşumunda bizzat emek harcadığı bu özel tasarım uçaklardan şimdiden çok güzel geri dönüşler almak bizleri mutlu ediyor.”

TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BÜYÜMEYE KARARLIYIZ

BOEİNG Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın ”Küresel havacılık sanayiine muazzam katkıda bulunma potansiyeli olduğunu gördüğümüz Türkiye, Boeing’in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin önemli coğrafi konumu, THY’nin rotalarını genişletmekteki güçlü stratejisi ve İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin havacılıkta küresel oyuncu olarak yükselmesine büyük katkı sağlıyor” dedi.