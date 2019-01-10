11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4948
  • 6,3497
  • 228.866
  • 91.226
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dünya kenevir pazarı 4 milyar dolar büyüklüğünde

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'de uzunca bir süredir ekimi yasak olan kenevir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Buna göre, Tarım Bakanlığı bünyesinde kenevirin üretimine yönelik çalışmaların başladığı öğrenildi. Peki ama yıllardır ekilmeyen ve son yıllarda sınırlı üretimi gerçekleşen kenevir neden tartışma konusu oldu? Gelin birlikte bakalım.  
 
4 MİLYAR DOLARLIK PAZARI BULUNUYOR
 
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, kenevir akla ilk uyuşturucu yapımı ile gelse bile, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kendine kullanım alanı buluyor. Bu özellliği ile endüstriyel bir bitki olan kenevir, ilaç, kağıt, yakıt, kumaş yapımında kullanılıyor. Otomotiv sektöründe de faydalanılan kenevir, petrol ve petrokimya ürünlerine önemli bir alternatif olması ile dikkat çekiyor. 
 
Dünyada 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin, küresel pazarının büyüklüğünün ise 2017 yılında 4 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Grand View Research raporuna göre, pazarın büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Başlıca kenevir üreticilerinin de ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brazilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olduğu açıklanıyor.
 
2016'DAN BERİ SINIRLI ÜRETİME İZİN VERİLİYOR
 
Uyuşturucu yapımında kullanıldığı gerekçesi ile kenevir, uzun yıllar boyunca Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ekimi yasaklanan tarım ürünleri arasında ilk sıralarda geliyor. 2016'da yayınlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliği ise, kenevirin üretimine sınırlı olarak izin vermiş durumda.
 
Bu kapsamda Amasya, Antalya, Burdur, Bartın, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde üretiliyor. Söz konusu yönetmeliğe göre, kenevir yetiştirecek üreticilerin Bakanlıktan izin alması ve yalnızca izin verilen bölgelerde ekilen ürünlerin de Bakanlık personelince ayda bir denetlenmesi gerekiyor. Bu noktada, üretilen kenevirin sanayiye yönelik olmasının şart koşulduğunu da belirtelim. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 1988 yılında bin tondan daha fazla olan kenevir tohumu üretimi, 2013'ten beri 1 ton seviyesinde gerçekleşiyor. Ekilen alanlara bakıldığında ise, 2017 yılında 24 dekarlık alanda kenevir ekimi gerçekleştirildiği görülüyor. TÜİK verilerine göre, kenevirin üretim verimliliği 1988'de 35 kg/dekar iken, bu değerin 2017'de 42 kg/dekar'a yükseldiği anlaşılıyor. 
 
'ZARARSIZ' KENEVİR ÜRETECEK
 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç, THC oranı düşük, bir başka deyişle uyuşturucu olarak kullanılamayacak kenevir üretimi üzerine yaklaşık 2 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Aytaç'ın Türkiye Bilimsel ve Teknoloji araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile yürüttüğü projenin 2020'nin sonunda tamamlanarak patentinin alınması planlanıyor.
 
Türkiye'de 2017 yılına kadar yıllık ortalama 100 bin ton kenevir ithalatı yapıldığını kaydeden Selim Aytaç, "2018'de döviz kurlarındaki artış fiyatları artırdı ve kenevir ithalatı önemli ölçüde azaldı. Böylece, bu konuda dışa bağımlılığımız da gün yüzüne çıkmış oldu" dedi.
 
Kenevirin uyuşturucu olarak kullanılmasının söz konusu olmayacak şekilde üretildiği takdirde ekonomiye de önemli katkısı olacağını belirten Aytaç, "Bugün dünyada 3 bin üründe kenevir kullanılıyor. Uyuşturucu olamayacak şekilde kenevir üretirsek, Türkiye'nin önü açılır" ifadesini kullandı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle
 

POPÜLER HABERLER

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Yeşil Hazine: Kenevir

Yeşil Hazine: Kenevir

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA