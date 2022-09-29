AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in sorularını cevapladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Pandemiyle yaşadığımız süreçle insanoğlunun yaşadığı en büyük ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Ekonomide bir takım dengesizlikler bir takım yapısal sorunlarla birlikte pandemi tuz biber ekti. Tedarik zincirlerinin kırılması, endüstriyel metaryellerin, enerji fiyatlarının yükselmesiyle birlikte dünyada fevkalade bir türbülansın içine girildi. Artık bu türbülans belli ülkeleri değil, gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere bütün dünya ekonomilerini yakından etkiledi, etkilemeye devam ediyor.

"ÖNCELİĞİMİZ TEZGAHI DAĞITMAMAKTI"

Türkiye'de doğal olarak bu sürecin başından itibaren çok hassas çok dikkatli bir süreci yürütmek mecburiyetindeydi. Bunun için ben de bu uyarıyı yapmak durumunda kaldım. İnsanlık bu tür krizleri daha evvelde yaşadı. 2009'daki Avrupa'daki finansal kriz, Asya'daki kriz. Burada şunu gördük. Tezgahı dağıttırmayan ülkeler üretim kabiliyetini, fabrikalarını atölyelerini çalışır vaziyette tutan ülkeler az da olsa zarar görebilir ama başarılı bir şekilde çıkabilirler. Bizim ilk anlamda birinci önceliğimiz buydu, tezgahı dağıtmamak.

Bugün geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliriz. Türkiye üreten ülke olmaya devam ediyor. İhracatını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye 2022'de yüzde 7,5'lar seviyesinde bir büyüme ortalamasına ulaşacak. Türkiye büyüyor, ihracatını yapıyor. Gittiğimiz şehirlerde görüyoruz ki OSB'ler yetmiyor. Yeni OSB'ler talepleri var. Türkiye harıl harıl üreten ülke olma yolunda çalışıyor.

Tezgah dağılırsa, ortaya çıkan çok büyük bir enflasyon bir takım tedarik zincirindeki kırılmalar, Türkiye bundan en az etkilenen ülkeler arasında oldu. Bütün bunlar ekonomiyi vatandaşın alım gücünü etkiliyor. Günlük hayattaki ekonomik alışverişlerini azaltan unsur olarak ortaya çıkıyor. Birde tezgah dağılsaydı çok yoğun bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalırdık. Ve Türkiye ekonomisinin genel dengelerinde ciddi bozulmalar ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu tezgahın dağıttırılmaması temel ana felsefelerimizden biri oldu. Bu süre içerisinde üretim kabiliyetini artırarak yoluna devam ediyor. Bu yaşadığımız ekonomik sorunların farkında değiliz anlamına gelmiyor. Türkiye'nin ihracatı gelişiyor, büyüme hızı devam ediyor. Burada bu pandemide 2 tane yol vardı. Bir mühlet sonra Türkiye'nin bu tercihinin ne kadar doğru olduğunu daha iyi kavrayacağız. Ya frene basarak yani küçülerek, daralarak ülkeler bu şekilde bir pozisyon izledi. Sıkı para politikaları izleyen ülkeler oldu.