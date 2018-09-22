Dünya markalarından 250 milyon dolarlık çıkarma
Türkiye’nin büyümesi tüm sektörlerde hız kesmeden devam ederken ihracatın öncü sektörü hazır giyim de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Aralarında H&M, Nike, Connor International, Decathlon, DeFacto, El Corte Ingles, French Connection, Hermes-Otto, New Look, Nike, Varner gibi çok sayıda dünya markası ihracat görüşmelerinde bulunmak için Türk üreticileri ile bir araya gelecek. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde bu yıl 11.si 3-4 Ekim’de düzenlenecek İstanbul Moda Konferansı pek çok yeniliğe sahne olacak. 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Moda Konferansı’nın bu yılki teması ‘Responsible Fashion’ olarak belirlendi. Konferansa katılacak 50 alım ofisi ile yapılacak 1.500 B2B görüşme sonunda iç pazara 150 milyon dolar, ihracata 250 milyon dolar ihracata ek ciro katkısı sağlayacak.
STRATEJİK ADIM ATTIK
Hazır giyim sektörünün 5 yıllık stratejisinin sıcak temas, markalaşma ve sürdürülebilirlik olduğunu açıklayan TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, bu üç başlığın birbirini tamamlayan süreçler olduğunu belirtti. Hadi Karasu, ‘Sıcak Temas’ stratejisi kapsamında Hollanda, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa gibi hedef ülkeler ve gruplarla ilişkilerimizi güçlendirmek için girişimlere başladıklarını ifade etti. Stratejinin ikinci sacayağı olan markalaşma konusunda bilgi veren Karasu, “Markalaşma için, bilgi üreten, üyelerine ve sektöre yol gösterici bir kurum olarak, markalaşma yolunda olan tüm hazır giyim üreticilerinin yararlanacağı bir Mentoring projesi geliştirdik. İstişare Kurulumuz çalışma grupları ile tüm hazır giyimcilere marka olmak yolunda danışmanlık hizmeti verecek” ifadelerini kullandı.
YEP İVME KAZANDIRACAK
Amaçlarının ihracat yaparak Türkiye’ye daha fazla döviz kazandırmak olduğunu belirten TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, “Sürdürülebilirliği sektörümüze benimseterek, daha çevik ve katma değerli üretim gerçekleştiren, daha çok ihracat yapan bir yapılanmaya ulaşmak hedefindeyiz. Öte yandan Yeni Ekonomi Programı kapsamında alınan kararların, dernek olarak belirlediğimiz stratejik büyüme planımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.
‘Ticaret savaşları bize yaradı’
Dünyada yaşanan ticaret savaşları nedeniyle tüketicinin yönünü Türkiye’ye çevirdiğini belirten Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle de yabancı markaların fiyat arttırdığını, Koton’un da yerli müşteriye daha çok ürün sattığını söyledi. “Ticaret savaşları bize yaradı” diyen Yılmaz, Koton’un 213’ü yurtdışında, 303’ü yurtiçinde olmak üzere 516 mağazası ve dünya genelinde binden fazla satış noktasında yer alan ürünlerinin yüzde 85’inin Türkiye’de üretildiğini ifade etti. Yerli üretimin de memleket meselelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, “Yerli üretimle hem Türkiye hem de uygun fiyatlarımız sayesinde tüketicilerimiz kazanıyor. Hızlı moda sektöründe satış rakamlarının düştüğü bir dönemde Koton’un satışlarında yüzde 30 artış yakaladık” dedi. Türkiye’den yılda 1.8 milyar TL satın alma yaptıklarını belirten Yılmaz, Samsun’dan Adana’ya, İzmit’ten Bitlis’e, Kastamonu’dan Muş’a, Tekirdağ’dan Batman’a kadar başta kalkınmada öncelikli bölgelerde üretimin artırılması ile kalite ve modayı daha uygun fiyatlarla sunma fırsatı yakaladıklarını belirtti.
200 MİLYON $ İHRACAT
2018’i yüzde 30 büyüme ve yaklaşık 4 milyar TL ciro, 137 milyon TL yatırım ve 43 yeni mağaza ile tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yılmaz Yılmaz, 2018’i yaklaşık 160 milyon dolarlık ihracat yapacaklarını ifade etti. Yılmaz, 2019 yılında 200 milyon doların üzerinde ihracat hedeflediklerini de söyledi.
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