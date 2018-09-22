Dünya markalarından 250 milyon dolarlık çıkarma

Aralarında H&M, Nike, Connor International, Decathlon, DeFacto, El Corte Ingles, French Connection, Hermes-Otto, New Look, Nike, Varner gibi çok sayıda dünya markası ihracat görüşmelerinde bulunmak için Türk üreticileri ile bir araya gelecek. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde bu yıl 11.si 3-4 Ekim’de düzenlenecek İstanbul Moda Konferansı pek çok yeniliğe sahne olacak. 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Moda Konferansı’nın bu yılki teması ‘Responsible Fashion’ olarak belirlendi. Konferansa katılacak 50 alım ofisi ile yapılacak 1.500 B2B görüşme sonunda iç pazara 150 milyon dolar, ihracata 250 milyon dolar ihracata ek ciro katkısı sağlayacak.

STRATEJİK ADIM ATTIK

Hazır giyim sektörünün 5 yıllık stratejisinin sıcak temas, markalaşma ve sürdürülebilirlik olduğunu açıklayan TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu, bu üç başlığın birbirini tamamlayan süreçler olduğunu belirtti. Hadi Karasu, ‘Sıcak Temas’ stratejisi kapsamında Hollanda, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa gibi hedef ülkeler ve gruplarla ilişkilerimizi güçlendirmek için girişimlere başladıklarını ifade etti. Stratejinin ikinci sacayağı olan markalaşma konusunda bilgi veren Karasu, “Markalaşma için, bilgi üreten, üyelerine ve sektöre yol gösterici bir kurum olarak, markalaşma yolunda olan tüm hazır giyim üreticilerinin yararlanacağı bir Mentoring projesi geliştirdik. İstişare Kurulumuz çalışma grupları ile tüm hazır giyimcilere marka olmak yolunda danışmanlık hizmeti verecek” ifadelerini kullandı.