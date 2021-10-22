Dünya markası harekete geçti! ABD'ye dev yatırım

AA 22 Ekim 2021 Cuma 17:24 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 17:24

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırımla birlikte bataryalı elektrikli araçlar dahil olmak üzere otomotiv bataryalarını geliştirmek ve yerelleştirmek hedefleniyor. Yeni yatırım, Toyota'nın geçtiğimiz ay açıkladığı 13,5 milyar dolarlık global batarya geliştirme ve üretim planının bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

Toyota Motor Kuzey Amerika, batarya üretiminin yerelleştirmesini desteklemek adına yeni bir şirket oluşturacak ve ABD'de Toyota Tsusho ile birlikte bir otomotiv batarya tesisi kuracak. Tesisin 2025 yılında üretime başlaması planlanıyor. Batarya fabrikasıyla birlikte Amerika'da 1.750 yeni iş imkanı yaratılacak.

Toyota'nın çevre için uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte elektrifikasyona olan yatırımı, tüketicilerin daha ulaşılabilir elektrikli araçlar alabilmesini sağlayacak. Aynı zamanda üretimin yerelleştirilmesiyle karbon emisyonlarının daha da azaltılması hedefleniyor.

Yeni şirketin faaliyetlerinin bir kısmı, Toyota'nın yerel tedarik zincirini ve lityum-iyon otomotiv bataryalarıyla ilgili üretim bilgilerini daha da genişletmesine katkı sağlamayı içerecek. Bu girişim öncelikle hibrit araçlar için batarya üretmeye odaklanacak. Ayrıca Toyota'nın karbon nötr olma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına da yardımcı olacak.

