AA 9 Eylül 2021 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:05

Prometeon Lastik Grubu yeni Ar-Ge Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Varank, sanayinin kalbi Kocaeli'nin adeta ikinci evleri olduğunu, salgının en yoğun zamanlarında dahi defalarca bu şehri ziyaret edip önemli yatırımların ve projelerin açılışını yaptıklarını belirtti.

Geçen hafta TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışları için Kocaeli'ye gelerek gençlerin heyecanına da ortak olduğunu anımsatan Varank, fırsat ve imkan tanındığında Türk gençliğinin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığına defalarca şahit olduklarını kaydetti.

Son dönemde Türkiye'den çıkan Turcorn'lar ile orduya teslim ettikleri Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın bu örneklerin birkaçı olduğunu vurgulayan Varank, "Yakın zamanda teknoloji gerektiren her alanda bu örnekleri çoğaltacak ve ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız." dedi.

Varank, Kocaeli'nin sahip olduğu nitelikli insan kaynağı, teknolojik yetkinlikleri, altyapı imkanları ve üretim kabiliyetleriyle yatırımcılara çok cazip fırsatlar sunduğuna işaret ederek, bu nedenle ulusal ve uluslararası birçok firmanın, burada yatırım yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 60 yıldır Türkiye'de üretim yapan Prometeon'un, "Orta Doğu-Afrika-Rusya" bölgesinin yönetim merkezi olarak Türkiye'yi seçtiğini vurgulayan Varank, "Çünkü ülkemiz güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı. Şundan emin olabilirsiniz; burada yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Bu vesileyle özellikle yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketleri, üretim ve Ar-Ge yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim, hep birlikte kazanalım." diye konuştu.

- "TÜM DÜNYAYA SATILACAK LASTİKLER, TÜRK MÜHENDİSLERİNİN İMZASINI TAŞIYACAK"

Firma hakkında bilgiler veren Varank, gerek yaptığı üretim ve ihracatla gerekse sağladığı istihdamla ülke için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Toplam üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini dünyanın farklı pazarlarına ihraç ederek ülkemizin cari dengesine de önemli katkı sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız Ar-Ge Merkezi sayesinde de bundan böyle tüm dünyaya satılacak ticari Prometeon lastikleri, Türk mühendislerinin imzasını taşıyacak. Şu ana kadar TÜBİTAK ile 30'a yakın ortak proje ve 8 patent geliştiren Prometeon'un kapasitesi, yeni Ar-Ge yatırımlarıyla daha da artacak. Prometeon Grubu ayrıca, iklim değişikliği konusunda inisiyatif alan değerli yatırımcılarımızdan bir tanesi. Bu yeni Ar-Ge merkezi, yakıt tüketimini ve karbon salınımını azaltan lastikler üzerinde önemli çalışmalar yürütüyor. Şahsen yakın zamanda çok yenilikçi ürün ve yöntemler geliştireceklerine inanıyorum.

Gördüğünüz üzere yatırım, üretim, istihdam, ihracat... Burada aradığımız her şey var. Bonus olarak da üstüne Ar-Ge ve çevresel sorumluluğu ekliyorlar. Tabii biz de Bakanlık olarak ülkemize böylesine katkı sağlayan işletmemizi yalnız bırakmıyoruz. Ar-Ge merkezinin fiili olarak açılışından beri bu işletmemizi çok ciddi destek ve muafiyetlerden faydalandırdık. Onlar çalışmalarını sürdürdükçe biz de bu desteğimizi devam ettireceğiz. Ayrıca, TÜBİTAK kapsamında kabul edilen projelerine hibe dahil önemli katkılar sağladık. Bu vesileyle bu önemli Ar-Ge merkezi yatırımını ülkemize kazandıran Prometeon Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Merkezin Prometeon ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Varank, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomilerin arkasındaki asıl itici güç olduğunu ifade ederek, bu gerçeği gören devletler ve işletmelerin 19. yüzyıldan itibaren bu alanlara yatırım yapmaya başladığını söyledi.

- "AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAYAN FİRMA KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye olarak maalesef bazen iş bilmezlerin basiretsizlikleri, bazen de gaflete boyanmış zihniyetler sebebiyle Ar-Ge çalışmalarına çok geç tarihlerde başladıklarına dikkati çeken Varank, "Olanları da baltalamak için bazı çevreler ellerinden ne geldiyse ardına koymadı. İşte bu yüzden hükümet olarak göreve gelir gelmez hemen kollarımızı sıvadık ve çalışmalara başladık. Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmayan şehir, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmayan firma kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Özel sektörü Ar-Ge yapmaya teşvik etmek için kuşatıcı bir ekosistem kurduk. Bugün itibarıyla Teknopark'ta sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e ve tasarım merkezi sayısı ise 345'e ulaştı." diye konuştu.

Bakan Varank, 2002'de devlet destekli Ar-Ge ve tasarım merkezinin olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"TGB sayısı ise sadece 5'ti. Tabii bu gelişmelere paralel olarak Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,06'ya çıktı. Bu artışla beraber sevindirici diğer husus da Ar-Ge harcamalarında özel sektörümüzün artan payı. 2006'da özel sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı yüzde 37 iken, 2019 yılı itibarıyla bu oran yüzde 64'e çıktı. Ar-Ge harcamalarıyla beraber patent sayısında da önemli ilerlemeler kaydettik. 19 yıl önce 414 olan yerli patent sayımız, 2020'de tam 20 kat artışla 8 bin 200'e yükseldi. Nereden nereye ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu rakamlar, kamu olarak bizim yapacağımız atılımlar ve Prometeon gibi şirketlerimizin iştahı sayesinde daha da yukarılara çıkacak."

Türkiye ekonomisinin salgın sonrası dönemde güçlü toparlanma emareleri gösterdiğine, sanayinin tüm dış şoklara rağmen yolunu sürdürdüğüne işaret eden Varank, salgının tamamen ortadan kalkmasıyla hedeflere daha büyük kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Bilginin, ekonomik gelişmenin dinamosu, itici gücü olduğuna vurgu yapan Varank, "Günümüzde bilginin üretimi, depolanması ve yayılımı, ekonominin önemli bir gerçeğidir. Artık büyümenin kaynağı emek ve sermayeden ziyade, ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi olarak görülüyor. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak araştırma ve geliştirmeyi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda başarının teminatı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Ar-Ge Merkezi ile fabrikada inceleme yapan Varank, yetkililerden bilgi aldı.