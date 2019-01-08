Dünya pasaport liginde 6 basamak atladık

Türkiye’nin dünya sahnesinde son yıllar gösterdiği ekonomik ve politik başarılar, sonuçlarını veriyor. 2002 öncesinde önemsenmeyen Türk pasaportu, bugün dünyada en güçlü pasaportlar listesinde yer alıyor. Pasaportların gücünü dünya üzerinde kaç ülkeye vizesiz seyahat edebildiğine bağlı olarak ölçen Pasaport Index 2019 Ocak verileri açıklandı. 115 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, Avrupa ülkeleri arasında 18’inci, dünyada ise en güçlü 39’uncu pasaport oldu. Türkiye geçen yıl bu listede 45’inci sırada yer alıyordu.

Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebildiği115 ülke bulunurken, 83 ülke ise Türk vatandaşlarından vize talep ediyor. Türkiye, 143 ülke vatandaşına ise vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

71 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ

Analiz edilen 2019’un en güçlü pasaportlar listesindeki ilk 20 ülkenin 15’inin Avrupa’dan olması da dikkat çekiyor. Türkiye pasaportunun vizesiz seyahat edebildiği 155 ülkenin 71’i Türk vatandaşlarını hiçbir vize uygulamasına tabi tutmazken, 44 ülke kapıda vize uyguluyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Peru ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Singapur, Türkiye pasaportuna sahip turistlerin vizesiz gidebileceği ülkeler arasında. Öte yandan Türkiye, 143 ülke vatandaşına vizesiz seyahat etme imkanı tanırken, aralarında Bangladeş, Gana, Hindistan ve Irak’ın da yer aldığı 55 ülke vatandaşına ise vize uyguluyor.

AFGANİSTAN SON SIRADA

Listenin başında ise vizesiz olarak 167 ülkeye seyahat edilebilen pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ni 166 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Almanya ve 165 ülke ile Singapur takip ediyor. Listenin son sırasında ise yalnızca 5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Afganistan pasaportu yer alıyor. Ülkelerin pasaport rengi tercihinde ilk sırayı mavi alıyor. 199 ülkenin 78’i mavi renkli pasaport kullanırken 68 ülke ise kırmızı renkli pasaporta sahip. 43 ülkenin pasaport rengi yeşil ve yalnızca 10 ülke siyah renkli pasaport kullanıyor.