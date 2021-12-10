Star.com.tr 10 Aralık 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 12:10

Pomza maden rezervi ekonomiye ve istihdama katkı sağlamasıyla birlikte her geçen gün teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte önemi kat ve kat artmaya devam ediyor. Türkiye, dünyadaki pomza maden rezervlerinin yarısına sahip. Başta inşaat sektöründe kullanılan pomza madeni Nevşehir, Kayseri ve Bitlis'te bol miktarda elde edilebiliyor. Ülke ekonomisine ise yılda yaklaşık 15 milyar lira katkı sunuyor.

YER ALTINDAN ÇIKARILAN POMZA DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA İHRAÇ EDİLİYOR

Geniş pomza rezervlerine sahip Türkiye'de Nevşehir, Kayseri, Bitlis başta olmak üzere çeşitli yörelerde meşakkatli çalışmayla yer altından çıkarılan pomza, dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

Tüm dünyada üretilen pomzanın yüzde 90'a yakını inşaat sektöründe bims blokları, sıva ve harç kumu, çatı ve dekoratif kaplamada, izolasyon dolgusu yapımında kullanılıyor.

Özellikle binaların ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan bu ürün, ısıtma ve soğutma giderlerinde enerji tasarrufu sağlaması dolayısıyla da tercih ediliyor. Pomza, Kanada'dan Çin'e, Afrika'dan Avrupa ülkelerine kadar birçok ülkeye ihraç edilmektedir.

POMZA VESİLESİYLE 15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Ülkemizde pomza madenlerinde çalışan istihdam sayısı ise 15 bin. Ekonomiye sağladığı katma değer ise yılda 15 milyar lira civarında. Yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracatın da çoğunluğu tekstil sektöründe