Dünya turizm devleri rotayı Türkiye’ye kırdı

Turizm sektöründe yaşanan rekorlar, yatırımları da beraberinde getiriyor. Dünyaca ünlü turizm şirketleri yatırımlarını Türkiye’ye kaydırma kararı aldı.

GALATAPORT’A OTEL

Dünya genelinde 30’a yakın oteli bulunan Al Rayyan Turizm Yatırım Şirketi (ARTIC) CEO’su Tarık El Sayed, yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki yatırımlarımızı Türkiye’nin geleceğinin çok başarılı olduğuna inandığımız için yaptık. Sheraton yatırımının uzun dönemli yatırımların bir başlangıç noktası olduğuna inanıyorum. Yakın zamanda da Galataport’ta JW Marriott isimli bir otel daha açacağız. Daha sonra açıklayacağımız yatırımlar da var” dedi. El Sayed, “Türkiye’nin bugününe ve geleceğine inancımız tam. Aksi takdirde burada yatırım yapmazdık. Ve Türkiye ile Katar arasındaki ilişki çok güçlü, biz de bu ilişkiyi aynı vizyonla çalışarak daha da genişleteceğiz” diye konuştu. Türkiye’de daha fazla yatırım arayışında olduklarına dikkati çelen El Sayed, “Bodrum ve Antalya gibi yerler üzerinde duruyoruz. Bu bizim Türkiye’ye duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Daha fazla yatırım kararını gelecek günlerde duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Marriott International Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Pankaj Birla ise Türkiye hakkında çok iyimser ve Türkiye’de gelecek yıllarda daha fazla otel açma niyetinde olduklarını dile getirdi.

DAHA ÇOK BÜYÜYECEĞİZ

Türkiye’de daha fazla büyümeyi istediklerini vurgulayan Birla, şunları söyledi: “Türkiye’nin misafirperverliği dünya çapında meşhur ve buradaki insanlar gerçekten çok sıcakkanlı.Yeni yapılan hava limanı da oldukça fantastik.Gelecek yıllarda Türkiye’de daha fazla büyüyeceğiz. Ben Türkiye’nin geleceği ve Türk turizmi konusunda çok iyimserim.Türkiye’nin geleceği çok parlak.” Pankaj Birla ayrıca Türkiye’de çok önemli partnerlere sahip olduklarını ve yeni parterler bulma konusunda da çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

TÜRKiYE’Yİ CAZİP BULUYORLAR

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu da kendi yatırımcılarının bundan sonra Türkiye’de daha başka yerlerde de yatırım yapmak istediklerini söyledi. Köseoğlu, “Türkiye’yi cazip buldukları için de bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. 2015-2016 yıllarındaki üzücü olayların ardından Türkiye turizmi bence şu an yukarı doğru çıkıyor. Bundan dolayı da bütün yatırımcılar artık Türkiye’ye doğru dönüyor” diye konuştu. Türkiye’de çok çeşitli turizm imkanlarının bulunduğuna dikkati çeken Köseoğlu, şunları söyledi: “Sağlık turizminden kültür turizmine kadar çok çeşitli alanlarda turizm imkanı var Türkiye’de. Dolayısıyla yatırımcılar artık bunları anladılar ve devletimizin de katkılarıyla bir çoğu artık Türkiye’ye geliyor. Bizim kendi yatırımcımızdan bunlardan biri zaten. Yatırımlar devam edecek, bizim ikinci yatırımımız olan JW Marriott Istanbul Bosphorus’un tanıtımı da gelecek aylarda yapılacak.”