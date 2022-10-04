Türkiye ekonomisi ihracatta aylık olarak yeni rekora imza attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayında ihracatın yüzde 9,2 oranında artışla 22,6 milyar dolara çıktığını ve bu rakamın ulaşılan en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise, geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporda, 2022 yılı büyüme tahminini küresel ekonomi için düşürürken, Türkiye için yükseltmişti.

Türkiye bu süreçte ortaya koyduğu ekonomik modelle; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme üzerine kurarak bilinçli bir tercihte bulundu.

Dünya merkez bankaları şahin politikaya geçip peş peşe faiz artırımına giderken, Türkiye'nin faizleri düşük tutarak ekonomik büyümeyi ve ihracat potansiyelini rekabetçi kur ile sağlaması birçok ekonomist için "sıra dışı" bulunmuştu.

Fakat, enflasyonu frenlemek için faizleri artırma yoluna giden dünya, şuan bir resesyon (durgunluk) sarmalı korkusu yaşıyor.

Birleşmiş Milletler'den bugün kritik bir uyarı geldi. Ardından benzer bir uyarı da IMF'den de geldi.

Birleşmiş Milletler, para politikası kaynaklı bir küresel durgunluk riski konusunda uyardı. Fed ile beraber dünya merkez bankalarına yeni bir strateji çağrısında bulundu.

BM ve IMF'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI: FAİZ ARTIŞINI DURDURUN

Birleşmiş Milletler Fed ve diğer dünya merkez bankalarına faiz artışlarını durdurma çağrısı yaptı.

"Aşırı parasal sıkılaştırma bazı ülkeler için bir durgunluk ve ekonomik istikrarsızlık dönemi başlatabilir" denen raporda, "Merkez bankalarının resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarına güvenerek fiyatları aşağı çekebileceklerine dair herhangi bir inanç, ihtiyatsız bir kumardır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda , Fed'in artırımları da dahil olmak üzere daha yüksek faiz oranlarının, halihazırda yüksek düzeyde özel ve kamu borcuna sahip olan gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha ciddi bir etkisi olacağı belirtildi.

IMF UYARDI: İHTİYATLI OLUN

Benzer bir çağrı da IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan geldi.

Georgieva, Hükümetlerin finansal politikalarının parasal sıkılaşmayla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğini ifade etti. Gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini belirten Georgieva, Fed'in sorumluluğunun çok yüksek olduğunu vurgulayarak politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünya üzerindeki etkisine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.

Dünyanın ünlü finans kuruluşları da, enflasyona karşı artırılan faizlerin ekonomilerde ciddi bir durgunluğa yol açacağı, sıkılaşmanın ekonomik aktiviteleri olumsuz etkileyeceği noktasında benzer uyarılarda bulunmuşlardı.

Zira dünyada belirsizliklerle dolu büyüme tahminleri, stagflasyon tehlikesi, yükselen faiz oranları, küresel gıda krizi ve Kovid-19 salgını gibi faktörler küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit ediyor.

İşte Türkiye bu riski görerek, salgının en başından beri özellikle çarkları döndürmek için ciddi bir maliyeti göze aldı.

Üretim ve ihracata dayalı yeni ekonomik modelde 4 ana hedef belirlendi:

- İlk hedef cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek.

- İkincisi orta gelir tuzağını aşmak.

- Diğer hedefler ise sürdürülebilir yüksek büyüme yoluna girmek ve iş gücü piyasasındaki yapısal problemleri çözmek.

- Bu modelde lokomotif özel sektör olacak ve yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ile ihracatı özendirilecek.

Türkiye şuan -özellikle cari açık verdiğimiz yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla ülkemizde üretilebilmesi için tasarlanan- Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlatarak hayati bir adım attı. Tüm bunların yanında Türkiye, enerji açığını kapatmak için Mavi Vatan'da mücadele veriyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun, ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçtiğinin gayet bilincinde hareket ediliyor. Zira Türkiye şuan dijital teknolojide, otomotivde, savunmada, kimya ve ilaçta, yapay zekada dünya öncüsü olma yolunda çok ciddi adımlar atıyor.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME MODELİNE GEÇMİŞ OLMASI ÇOK BÜYÜK BİR PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ"

Bugün açıklanan ihracat rakamları ile ilgili 24 TV'ye değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy şu ifadeleri kullandı:

"İhracatı ve ihracatın içindeki yerli payı artırarak, ihracatı ana lokomotif yaparak, Türkiye'nin büyüme modeline geçmiş olması çok büyük bir paradigma değişikliği. Kısa vadede sorunlarımız var, bütün dünyanın mücadele ettiği enflasyon problemi gibi. Ama şu an ki rakamda görüldüğü gibi Türkiye'nin ihracatı, böylesi sorunlarla dolu global ölçekte, bunca probleme rağmen artırabiliyor olması, Türkiye'ye biçilen büyüme hedefinin uluslararası kuruşlar tarafından da bu sene için revize ediliyor olması topyekûn bir hikayenin sonucu. Dolayısıyla 2020 pandemi başından beri üretim motivasyonunun kesilmemesi için verilen emekler yani harcanan paralar veya bu noktada mecbur olarak katlanılan maliyetlerin de bir sonucu olarak görüyorum.

Tabi bunun sürdürülebilir olması için fiyat istikrarı ve finansal istikrar hep önemli olacak. Ama Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu cari denge koşullarını da pozitif tarafa çevirecek iki önemli sektörden biri ihracat, diğeri turizmdir. İkisinde de işler şu an için iyi gidiyor. Önümüzdeki dönem tabi pazar çeşitlendirmesi ve üretimin artırılarak katma değerli ürünlerle, teknolojik yatırımlarla üretim alanında genişleyerek, sadece Avrupa değil Avrupa dışında birçok pazara hitap eden bir ülke konumuna gelmemiz, ihracatı daha yukarılara taşımamız işte mevcut ekonomik programın da başarısı anlamına gelecek. Onun için ben oldukça önemli bir rakam olarak görüyorum.

Bir kez daha altını çizelim, fiyat istikrarı ve finansal istikrar kısa vadede ve orta vadede global ölçekte olduğu gibi bizim de problemimiz ama en azından bardağın dolu tarafında global ölçekte diğer rakiplerimize veya diğer ülkelere oranla çok daha iyi bir ihracat motivasyonumuz, çok daha iyi bir üretim motivasyonumuz var. Bu da oldukça önemli diye düşünüyorum. Katlanılan maliyetlerin sonucu, bardağın dolu tarafında bize net olarak gösteriyor."

Star Gazetesi