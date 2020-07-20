20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde temeli atılan fabrikada üretilecek “Türkiye'nin Otomobili”, şimdiden Türk otomotiv sanayiinin her kademesinde heyecan yaratmışa benziyor.



Gemlik’teki fabrikanın, Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisindeki hedeflerine ulaşmak için önemli bir ivme unsuru olacağını vurgulayan Çelik, “Yerli otomobil üretimi, Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak ve ihracatçılarımız için motivasyon kaynağı olacak” değerlendirmesini yaptı.

Milliyet'in haberine göre, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemden geçildiğine değinen Çelik, şöyle devam etti:

“Günümüzde dünya otomotiv endüstrisi; elektrikli, birbiriyle bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar gibi yeni trendlerle çevrili. Otomotivin yeni ekosisteminde araç içi bilgi ve eğlence sistemleri ile yazılıma yönelik yatırımlar önem kazanıyor.

Mekanik teknolojinin yerini, bilişim ve yazılım teknolojileri ekseninde yapay zeka uygulamaları alıyor. Türkiye otomotiv endüstrisi olarak hedefimiz; bu alanlara hakim olarak yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası haline gelmek.

Sektörümüzün sahip olduğu nitelikli iş gücü ile yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değer yaratan, verimli, güvenli, çevre ile uyumlu, dünya standartlarına uygun üretimi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bu noktada, Türkiye’nin elektrikli yerli otomobil projesinin amacımıza önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz.”

İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ GELDİ



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun ilk yola çıkışından bu yana, söz konusu oluşumun içinde yer alan otomotiv duayeni Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, bir süre önce projeden ayrıldığı şeklindeki söylentilerle gündeme gelmişti.

Uzun süre ortalarda gözükmemesi, TOGG’un etkinliklerinde bulunmaması nedeniyle bu söylentilerin hedefine oturan Kıraç için Karsan Otomotiv aracılığıyla bir açıklama yapılmış, projeden ayrılmadığı bildirilmişti.

Açıklamada, Kıraç’ın, sahibi olduğu Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. aracılığıyla TOGG’un yüzde 19’luk hissesine sahip olduğu vurgulanmıştı.

Kıraç, nihayet önceki gün, Gemlik’teki tesisin temel atma törenindeydi. İyileşen ve iyileştikten sonra ilk kez TOGG’un bir etkinliğinde “babayiğitlerden biri” olarak yerini alan Kıraç, verdiği arayı telafi etmek için TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan yardım aldı. Nitekim Karakaş, Kıraç’a Gemlik’te kurulacak kompleksin maketi önünde anlattı detayları.