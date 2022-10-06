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Ekonomi

Dünyaca ünlü aktör İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı: Bizim ülkemizde de olabilir

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Davi, 'Hakikaten çok güzel bir havalimanı. Başka ülkelerde böyle altyapı varsa Amerika'da da olabilir. Bizim lider olmamız gerekir' dedi.

6 Ekim 2022 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü aktör İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı: Bizim ülkemizde de olabilir
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Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı. Davi, uçaktan indiği gibi sosyal medya hesabından yayına başlayarak havalimanı için övgü dolu sözler söyledi. Ünlü aktör "Türkiye'deki İstanbul Havalimanındayım. Gerçekten çok güzel, çok temiz. Şu mimarinin tavanın ve renklerin derinliğine bakın. Düşünüyorum da ABD'deki havaalanları ne kadar iç karartıcı. Burada insan topluluğunu fark etmiyorsun bile. Büyüklüğüne bakın İstanbul Türkiye" dedi.

'BAŞKA ÜLKELERDE BÖYLE ALTYAPI VARSA AMERİKA'DA DA OLABİLİR'

Ünlü aktör sözlerine şöyle devam etti 'Başka ülkelerde böyle altyapı varsa Amerika'da da olabilir. Bizim lider olmamız gerekir' ifadelerini kullandı.

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