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Ekonomi

Dünyada bir ilk! 100 milyon dolarlık anlaşma imzalandı: Türkiye'ye güvenin bir göstergesi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), ilk uluslararası İslami finansman işlemini tamamlayarak Sharjah Islamic Bank (SIB) ile 100 milyon dolar değerinde murabaha finansmanı anlaşması imzaladı. 'Dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı' olma niteliği taşıyan işlem, şubatta rekor taleple tamamlanan eurobond ihracı sonrasında uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni perçinleme niteliği taşıyor.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Dünyada bir ilk! 100 milyon dolarlık anlaşma imzalandı: Türkiye'ye güvenin bir göstergesi
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TVF'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TVF, SIB ile 3 yıl vadeli olmak üzere 100 milyon dolar değerindeki murabaha finansmanı anlaşmasıyla ilk İslami finansman işlemini gerçekleştirdi.

"Dünyada bir varlık fonuna sağlanan ilk karşılıklı murabaha finansmanı" olma niteliği taşıyan işlem, şubatta rekor taleple tamamlanan eurobond ihracı sonrasında uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni perçinleme niteliği taşıyor.

Doğan Yatırım Bankası, işlemde finansal danışman ve koordinatör olarak yer aldı.

- "BU İŞLEM TVF ADINA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Doğan Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamada da görüşlerine yer verilen TVF Genel Müdürü Arda Ermut, işlemin TVF adına ilk kez gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Ermut, "İşlem, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonumuz ile sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun bir parçası olarak öne çıkıyor. Ülkemizin İslami finansın önemli bir aktörü olması, bu alandaki enstrümanların çeşitlendirilmesi ve bereketli bir döngü oluşturulması için TVF olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SIB Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Abdalla da dünya genelinde ilk defa bir devlet varlık fonuna yönelik ikili bir murabaha finansmanı sağlayarak Türkiye'yi desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Abdalla, "Bu işbirliğinin, Türkiye'de uluslararası İslami finansman fırsatlarının derinliğinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı inancındayız. Bu aynı zamanda Türkiye gibi ülkelerin stratejik kuruluşlarının finansman ihtiyaçlarına yanıt verme kararlılığımızın da bir göstergesi niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da TVF ile SIB arasındaki önemli finansmana aracılık etmekten gurur duyduklarını vurguladı.

  • Türkiye Varlık Fonu
  • İslami finansman
  • anlaşma

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