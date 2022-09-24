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Ekonomi

Dünyada bir ilk oldu: Yeşil hidrojen üretecek

Dünyanın ilk 'yüzer yeşil hidrojen' üretim tesisi Fransa'nın batı kıyısında faaliyete başladı. Tesiste günlük 400 kilogram yeşil hidrojen üretilmesi planlanıyor.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
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Fransız şirket Lhyfe tarafından ülkenin batısında inşa edilen deniz üstü yüzer rüzgar santrali ile yüzer hidrojen tesisinde dünyanın ilk yüzer yeşil hidrojen üretimi yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pilot projede rüzgar santralinden sağlanan elektrikle günlük 400 kilogram yeşil hidrojen üretilmesi planlanıyor.

Ülkelerin enerjiyi temiz kaynaklardan üretme ve karbonsuzlaştırma hedefleri kapsamında iyi bir alternatif olarak değerlendirilen hidrojene ilişkin çalışmalar küresel çapta hız kazanırken, şirket pilot projeyi 2024'e kadar büyük ölçekli hale getirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, 2030'a kadar Avrupa Birliği ülkelerinin yıllık 10 milyon tonluk hidrojen üretimi hedefi bulunuyor.

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