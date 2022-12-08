Dünyada ilk 5'te! Çin'in önü kesildi... Artık Türkiye'den Avrupa'ya gönderilecek

ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, 100 milyon avro yatırımla Avrupa'nın en büyük ekstrüzyon pres hattına sahip olacaklarını belirterek, "Ekstrüzyon pres yatırımıyla, ağırlıklı olarak Çin'den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız. Bunları ülkemizde üreteceğiz ve Avrupa'ya ihraç edeceğiz. Bu tesis Avrupa'daki en büyük ekstrüzyon presi olacak." dedi.



Hatiboğlu basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdiği yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde 2022'nin savaş, ekonomik dalgalanmalar ve krizlere rağmen büyüdükleri bir yıl olduğuna vurgu yaparak, gelecekte de katma değerli ürünler üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Hatiboğlu, 2022 senesi için 1 milyar dolar ciro hedefleri olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönem sürdürülebilirlik hedeflerimize hem uyacağız hem de büyüme trendimize devam edeceğiz. Yatırımlarımız durmadan devam edecek. İhracatı artırmaya, ithalatı azaltmaya ve cari açığa katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ASAŞ'ın, Avrupa'nın yanı sıra ABD ve Kanada başta olmak üzere farklı pazarlara da yöneldiğini vurgulayan Hatiboğlu, "Ukrayna-Rusya savaşının başlaması sonrasında ortaya çıkan enerji darboğazı, inşaat tarafındaki daralma, otomotivde yaşanan çip sorunları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve Avrupa'da ortaya çıkan yüksek enflasyon hedef pazarlarımızda ciddi bir daralmaya neden oldu. Doğru zamanda aldığımız aksiyonlar sayesinde stratejimizi çevik bir şekilde güncelleyerek bu zorlu dönemde de 2021 senesindeki üretim hacmimizi yakalamayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

- ASAŞ 2022'DE 100 MİLYON AVROYU AŞAN YATIRIMA İMZA ATTI

ASAŞ Genel Müdürü Hatiboğlu, 2022 yılında kontratını yaptıkları en önemli yatırımlardan birinin 100 milyon avroyu aşan 15 bin ton pres hattı yatırımı olduğunu ifade ederek, bu hat devreye girdiğinde ASAŞ'ın vagon alüminyum gövdesini komple üretip işleyen 3 tesisten biri olacağının altını çizdi.

Tesisin 2025 yılında hayata geçeceğini belirten Hatiboğlu, "15 bin tonluk büyük bir pres yatırımı olacak, burada da ağırlıklı olarak raylı sistemlere yönelik parçalar üreteceğiz. Ümit ediyorum ki tesis tam kapasiteyle hayata geçtiğinde 150 milyon doları aşan ölçüde cari açığa katkıda bulunacağız. Bu yatırımla birlikte, çok ağırlıklı olarak Çin'den ithal edilen büyük profillerin önünü kesmiş olacağız. Yani bunları ülkemizde üreteceğiz. Aynı zamanda da bu ürünleri Avrupa'ya ihraç edeceğiz. Bu yapacağımız tesis Avrupa'daki en büyük ekstrüzyon presi olacak." ifadelerini kullandı.

Hatiboğlu, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük profil üretimini yapabilecek tesisinin dünyada boyut ve teknoloji olarak ilk 5 tesis arasına gireceğini belirterek, şu bilgileri aktardı:

"ASAŞ, bu yatırımla başta raylı sistemler olmak üzere, gemicilik, treyler, özel alaşımlı mühendislik malzemeleri gibi sektörlerin teknik gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak nihai ürüne en yakın şekilde büyük profil üretimi gerçekleştirebilecek. Şirket, 150 MN pres hattı yatırımıyla Avrupa'nın en geniş profil, en büyük dikişli ve dikişsiz boru ve en büyük entegre alüminyum vagon gövde üretebilme kabiliyetine sahip olacak. Bu yatırımla yıllık 25 bin ton alüminyum profil kapasite artışı sağlanacak."

- AVRUPA'NIN EN MODERN PROFİL ÜRETİM HATTI 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE GİRECEK



Derya Hatiboğlu, kontratı 2021 yılında yapılan, özellikle elektrikli araçların gövde ve batarya kasası profilleri gibi yapısal profilleri üretecek Avrupa'nın en modern profil üretim hattı olan 45MN Hybrex Pres Üretim Hattı'nın ise 2023 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacağını ifade ederek, "Bu ekstrüzyon presi aynı zamanda, ASAŞ'ın talebiyle özel olarak üretilecek olup, 4 bin 500 ton gücünde hybrex özelliği olan dünyadaki ilk pres olma özelliğine de sahip olacak. Bu hat sadece pres olarak değil billet magazininden otomatik yaşlandırma fırınına kadar içerdiği otomasyon çözümleri ile hem alaşım geliştirmeye hem de yüksek mukavemetli alaşımların üretilmesine hizmet edecek." diye konuştu.

Tesis ile birlikte 18 bin ton ilave yapısal profil üretim kapasitesini hayata geçireceklerini ve 100 kişiden fazla istihdam sağlayacaklarını belirten Hatiboğlu, "Elektrikli araçlara talep her geçen gün artıyor. Ortalama 200 kg olan içten yanmalı motorlu araçlardaki alüminyum kullanımının elektrikli araçlarda araç başına 100 kilogram daha artarak 300 kilogram olacağı öngörülüyor. Biz de artmasını beklediğimiz talebi karşılamaya yönelik olarak 45 MN Pres Hattı Yatırımını hayata geçirdik. 45 MN Pres Hattı Yatırımı, özel alaşım talepleriyle artan ürün geliştirme faaliyetleri için CO2 emisyonu düşük, yüksek enerji verimliliğine sahip (yüzde 50'ye kadar), yapısal profillerin özel yöntemlerle üretilmesini sağlayacak teknik donanıma haiz, modern ekstrüzyon presi yatırımı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hatiboğlu, ana hedeflerinin sürdürülebilir büyüme trendini devam ettirmek olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Tüm iş alanlarımızda önceliğimiz, faaliyetlerimizi çevreye saygılı, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine hizmet eden bir iş anlayışı çerçevesinde yürütmek. Bu doğrultuda 2021 yılında, toplam 1 milyon 367 bin 716 kWh enerji tasarrufu sağladık, tüm elektrik enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ettiğimizi uluslararası I-REC Sertifikası ile belgelendirdik. Yine ürün başına atmosfere saldığımız sera gazını yüzde 16, su kullanımımızı ise yüzde 19 azalttık, oluşan atıklarımızın yüzde 98'ini geri kazandık ve kimyasal kullanımımızda bir önceki yıla oranla yüzde 67 azalttık."

Derya Hatiboğlu, yüksek enerji verimliliğine sahip yeni pres yatırımını hayata geçirerek üretime başlamanın, nitelikli katma değerli ürünlerde pazar payını artırmanın ve ülkenin milli kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla yerlileşme projelerine destek verilmesinin ASAŞ'ın en önemli planlarından biri olduğunun da altını çizdi.

- 2022'İN İLK 10 AYINDA 862 MİLYON DOLAR CİRO



Toplantıda verilen bilgilere göre, 2022 yılında da yatırımlarını sürdüren ASAŞ, elektrikli araçlar da kullanılan yapısal parçaların üretimine yönelik kaynak ve CNC hatları, 4 bin 500 ton Hybrex komple pres hattı, billet döküm kapasitesini 130,000 ton/yıla çıkaracak 5. ergitme fırın, farklı presler için billet ısıtma fırını gibi birçok önemli yatırımın siparişlerini verdi.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından ASAŞ, 2022'de yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı, ekonomik dalgalanmalar ve krizlere rağmen büyümesini sürdürdü. Yıla salgının etkisini yitirmesi ve ekonominin canlanması nedeniyle güçlü bir taleple başlayan ASAŞ, yılın geri kalanında yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde 2022 yılı ilk 10 ayında üretim ve satış miktarlarını 2021'e benzer seviyelerde tutmayı başardı. Şirket, 2022'in ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 862 milyon dolar ciro rakamını yakaladı.