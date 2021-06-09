İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5787
  • EURO
    10,4641
  • ALTIN
    521.311
  • BIST100
    1449.49
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dünyada ilk kez Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ettiler
Ekonomi

Dünyada ilk kez Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ettiler

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yaptığı açıklamaya göre, konuyla ilgili yasal düzenleme, Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile kabul edildi.

star.com.tr09 Haziran 2021 Çarşamba 13:09 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 13:22
ABONE OL

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.

Böylece, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

Yasada, bitcoin'in herhangi bir işlemde sınırsız bir şekilde kullanılabileceği, kamu veya özel gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine getirmekte sınırsız bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.

Devlet Başkanı Bukele, hafta başında Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.

Bukele, Bitcoin'in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.